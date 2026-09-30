Как сообщает screendaily, в центре истории – 18-летняя Анастасия, которая приезжает в Париж с довольно скромным планом: стать балериной Парижской оперы. Разумеется, просто танцевать ей никто не позволит.

В театре готовят постановку "Орфей", связанную с легендой о загадочном Призраке оперы. Анастасия знакомится с таинственным мужчиной, между ними возникают чувства, а вокруг тем временем начинают происходить странные и опасные события. Классика: пришла строить карьеру – получила проклятие, мистического незнакомца и проблемы на весь Париж.



"Призрак оперы": смотреть трейлер

Дева Кассель ради роли серьезно готовилась к танцевальным сценам и почти все номера исполняла сама.

В кадре – еще две звезды французского кино

Компанию дочери Беллуччи составили Жюльен де Сен-Жан, знакомый зрителям по "Графу Монте-Кристо", и Ромен Дюрис, сыгравший в "Эйфеле" и "Трех мушкетерах". Режиссером выступил Александр Кастаньетти.

Кстати, картину снимали не только среди впечатляющих декораций – создатели работали в самой Опере Гарнье, поэтому на парижской атмосфере здесь решили не экономить.

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Дева все увереннее идет по стопам знаменитых родителей

Дева Кассель давно известна в мире моды, однако в последнее время все активнее строит именно актерскую карьеру. Она уже появлялась в "Прекрасном лете", а более широкая международная аудитория увидела ее в сериале Netflix "Гепард". Vogue также отмечал, что актерская деятельность сейчас занимает все более важное место в ее карьере.



Французское романтическое фэнтези "Призрак оперы" выйдет в украинский прокат 29 октября 2026 года. Это новая интерпретация знаменитого романа Гастона Леру, но на этот раз без попыток просто покадрово повторить классику.

Напомним, что появилисьпервые кадры со съемочной площадки фильма "Мумия 4".