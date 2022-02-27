"Призываем прекратить военные действия": российские художники обратились к Путину

Российские сценаристы написали письмо Путину, где осудили войну России против Украины. Они подчеркнули, что "мир, который наступит в России в ближайшее время, - это мир изоляции, экономической, культурной, гуманитарной катастрофы".

Как сообщают российские СМИ, письмо подписали такие кинохудожники: актеры Паулина Андреева и Алексей Чупов, кинорежиссеры Наталья Мещанинова и Наталья Меркулова, драматургиня Любовь Мульменко, сценаристы Анастасия Пальчикова, Анна Пармас, Александр Талал и Роман Кантор, кинооператор Петр Тодоровский и другие деятели в области киноискусства.

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Мы, сценаристы России, призываем во имя нашего общего мира прекратить военные действия и найти слова для диалога и переговоров,

– говорится в обращении.

"Мир Украины – рушится. Мир независимого суверенного государства сейчас под обстрелами. Мир России – рушится. Тот мир, который уже наступил в нашей стране и еще наступит в ближайшем будущем, – это мир изоляции, мир экономической, культурной, гуманитарной катастрофы. Катастрофы и для тех, кто "не согласен", и для тех, кто поддерживает войну", – добавили они.

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