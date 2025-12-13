24 Канал подготовил факты о "Пряча бывшую", которых вы могли не знать.

Сюжет сериала "Пряча бывшую"

Сюжет разворачивается в современном Киеве. Четверо незнакомых мужчин приходят на церемонию прощания с общей бывшей – художницей и военной, погибшей на войне. Чтобы понять, зачем бывшая собрала их вместе и почтить память о девушке, мужчины отправляются в ее любимый бар.

Сериал показывает 10 встреч главных героев в течение года, где они пытаются раскрыть намерения бывшей. Переживая потерю – каждый по-своему, – герои задают себе вопросы: "Кого девушка любила больше всего?", "Кто подтолкнул ее уйти на фронт?". И каждый раз говоря о ней, мужчины все больше начинают открывать правду о себе.

В главных ролях "Пряча бывшую" – Александр Рудинский, Артур Логай, Слава Бабенков и Вячеслав Довженко. Автор и режиссер сериала – Сергей Кулибышев.

"Пряча бывшую": смотрите онлайн трейлер сериала

Кроме звездного состава, сериал привлек внимание зрителей камерностью и темами, волнующими многих, но о которых мало кто говорит вслух. История предлагает зрителям честный взгляд на отношения, дружбу, принятие потери, место мужчин и женщин в современном мире, мужскую конкуренцию и жизнь во время войны.

Это история об очень жизненных вещах, близких именно нам, украинцам. Мы рассказываем ее через легкость, искренность и любовь к жизни. Именно эти теплые слова – жизнь, дружба, любовь – и стали ценностями нашего сериала. Надеемся, что зрители тоже почувствуют те эмоции, которые мы заложили в эту историю, – рассказывает автор и режиссер сериала Сергей Кулибышев.



Вячеслав Довженко в сериале "Пряча бывшую" / Кадр из сериала

Как появилась идея "Пряча бывшую"

Толчком к созданию сериала стали реальные события в жизни автора и режиссера Сергея Кулибышева. Замысел возник из потребности Сергея отрефлексировать потери на войне его близких друзей и знакомых: "На войне я потерял человека, который был для меня сверхважен – это не моя бывшая и не ближайший друг, но с ним я связывал в том числе будущее нашей страны. Когда мой товарищ погиб на войне, в моих надеждах появилась пустота. Тогда и возникла потребность создать историю о принятии потери. Терапевтическую, честную, хотя бы для самого себя. В день после прощания я вернулся к работе над идеей, которая была начата за несколько лет до этого. Дать, что зритель увидит в сериале, "настоящие" – это точки истории знакомого мне человека, чьи миры убила Россия".

По словам Кулибышева, он не предлагал идею этого сериала телекомпаниям, а впервые представил ее стриминговой платформе SWEET.TV, где сейчас и можно посмотреть его.

Бар с нуля и более 700 бутылок: где снимали сериал

"Пряча бывшую" снимали в течение марта-апреля 2025 года в Киеве. Главной локацией сериала стал бар, где снимали подавляющее большинство сцен. Его построили в павильоне с нуля специально для съемок сериала. Благодаря постоянной локации в сериале сохраняется атмосфера камерности. Она усиливает внимание к диалогам и эмоциям героев.

Чтобы бар выглядел максимально реалистично, команда проекта позаботилась о мельчайших деталях в интерьере. Так, например, на полках бара разместили более 700 настоящих бутылок алкоголя. QR-меню в заведении и онлайн-система оплаты также была полностью реальной. Во время съемок актеры сканировали код и "рассчитывались" за заказ.

К каждой серии художники-постановщики полностью переоформляли интерьер бара: менялся декор, фотографии на стенах и цветовые акценты.



Александр Рудинский в сериале "Пряча бывшую" / Фото со съемок

Цветовые комбинации в каждой серии

В сериале много внимания уделено визуальным решениям, в частности цветовым сочетаниям. Так, каждый из 10 эпизодов "Пряча бывшую" имеет свою цветовую комбинацию из трех основных оттенков. Например, темно-синий+желтый+красный или фуксия+золотой+темно-зеленый. Этот художественный прием подчеркивает настроение и атмосферу каждой из серий.

Цветовая схема повторяется только в двух сериях – и это тоже имеет смысл для внимательного зрителя.

Секретные имена героев

В сериале зритель не знает имен ни главных героев, ни их бывшей. Однако в процессе работы над сценарием герои имели внутреннее обозначение. Автор и режиссер Сергей Кулибышев наделил их условными именами героев романа "Три мушкетера" – Атос, Портос, Арамис и Д'Артаньян.

По словам Кулибышева, во время написания истории 4 мужских характера настолько отчетливо проявились, что начали напоминать классические типажи из романа французского писателя Александра Дюма. Режиссер предлагает зрителям самостоятельно понять, что именно объединяет героев сериала с классическими мушкетерами.

Саундтрек сериала от Klavdia Petrivna

Саундтреком к "Пряча бывшую" стала песня "Чай", которую создала певица Klavdia Petrivna специально для сериала. По сюжету, это была любимая песня бывшей девушки главных героев.

По замыслу режиссера Сергея Кулибышева, именно Klavdia Petrivna могла точно сможет почувствовать и передать эмоциональность истории через песню. В сериале песня "Чай" звучит как своеобразное послание погибшей героини к мужчинам, которые были для нее важными.

К саундтреку "Чай" снят клип с участием актеров сериала "Ховаючи колишню" и Klavdia Petrivna.

"Чай": смотрите видео онлайн

Кроме того, в конце каждой серии "Пряча бывшую" звучат композиции украинских музыкальных исполнителей, которые подчеркивают общее настроение того или иного эпизода:

Anton Kramer, YUVI – "До крапли",

KLER – "Любовь",

Shmiska – "Кружево",

The Unsleeping – "Ptaha Fred",

Тóнка – "Ты лишь миг",

Epolets – "Токсины",

Anna Petrash – "Снег",

Lely45 – "И каждый даст мне свое имя".

В четвертой серии звучит стихотворение поэта-военнослужащего Яна Гуцула "Якби можна сховати час", которое исполняет Александр Рудинский.