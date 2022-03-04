О чем говорится в открытом письме Дениса Иванова

В письме Денис Иванов полностью поддержал бойкот российских фильмов, отметив, что война Путина – это геноцид против украинцев . Продюсер сказал, что российские режиссеры в таких условиях должны публично отказаться представлять свою страну на международных мероприятиях.

Читайте Официально: Каннский фестиваль не примет российскую делегацию и всех, связанных с Россией

Денис Иванов рассказал о кинопрофессионалах международных фестивалей, по его словам, они просто не понимают того, что происходит в Украине.

Эта агрессивная война россиян превратилась в войну за независимость и за ценности и права (...) Это военные преступления,

– сказал он.

Он подчеркнул, что больше не стоит "вести дела как обычно" с путинской Россией. Дениса Иванова также удивляет позиция "культура вне политики" или "мы должны слышать голоса оппозиции".

"Русское кино финансируется Россией, и большинство фильмов поддерживаются Министерством культуры России или Фондом кино. Это значит, что в начале каждого фильма будут их логотипы. Логотип государства, ответственного за геноцид украинцев", – дополнил он.

В частности, по словам продюсера, фильмы, созданные на средства государственной системы финансирования, финансируются за средства олигархов, таких как фонд Романа Абрамовича "Киноприм".

Большинство российских "оппозиционных" директоров могут работать только потому, что им разрешил работать путинский режим. Презентация их работ на кинофестивалях преследует цель единственной цели – ложно показать, что Россия является частью так называемого цивилизованного мира.

Лучшее, что сейчас могут сделать российские кинематографисты, как сообщил Иванов, это отказаться представлять свою страну на международных мероприятиях и заявить об этом. "Этот акт солидарности был бы самым четким и красноречивым антивоенным посланием миру и украинцам, чем их заявления в соцсетях о том, что они "против войны" . Пока не время красных дорожек для наших "дорогих" российских коллег", – убедил он.

Украинский режиссер покинул Европейскую киноакадемию из-за ее "позорного" заявления по Украине

Денис Иванов отметил, что сейчас некоторые украинские кинопрофессионалы ушли в армию или помогают волонтерам. А другие скрываются от российских ракет в хранилищах или эвакуируют свои семьи из зоны боевых действий.