Действительно ли у легендарного сериала "Друзья" есть продолжение
Ровно 31 год назад состоялась премьера первого сезона культового ситкома "Друзья". Фиби, Рэйчел, Моника, Джоуи, Чендлер и Росс стали неотъемлемой частью жизни многих людей, поэтому после финального эпизода было трудно осознать, что это конец целой эпохи.
Возможно, не все знают, но авторы создали спин-офф, посвященный одному из самых забавных героев – Джои. Далее в материале 24 Канал расскажет, что известно о сериале и стоит ли его смотреть.
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Сериал "Джои" – что о нём известно?
Этот сериал является официальным спин-оффом ситкома "Друзья".
В главных ролях:
- Мэтт Леблан – Джои Триббиани;
- Дреа де Маттео — Джина Триббиани;
- Пауло Костанцо — Майкл Триббиани;
- Дженнифер Кулидж – Бобби Моргенштерн;
- Андреа Андерс — Алекс Гаррет;
- Мигель А. Нуньес-младший – Зак Миллер.
Количество сезонов: 2
Количество серий: 46
Годы выхода: 2004 – 2006
Рейтинг IMDb: 6 ,0
События сериала разворачиваются сразу после финала "Друзей". Джои решает переехать из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, чтобы всерьёз заняться своей карьерой в Голливуде. В одной из первых серий главный герой объясняет, что каждый из друзей устроил личную жизнь и сейчас воспитывает детей, поэтому он понял, что тоже должен двигаться вперед, а не сидеть на одном месте.
На новом месте он поселяется рядом со своей сестрой и её сыном. Триббиани пытается построить новую жизнь, ища новых друзей и стремясь к успеху в кино.
Сериал "Джои": смотрите онлайн трейлер сериала
Почему упали рейтинги сериала "Джои"?
Несмотря на то, что премьеру посмотрели около 18,6 миллиона зрителей, аудитория быстро начала сокращаться. И на то есть веские причины.
- Многие зрители полюбили Джои именно в компании Росса, Моники, Чендлера, Фиби и Рэйчел. Без этой компании персонаж утратил свой особый шарм.
- Новый актерский состав не смог воссоздать ту химию, которая была в "Друзьях".
- Часть критиков и зрителей считала, что в спин-оффе Джои сделали слишком наивным и менее многогранным персонажем.
Второй сезон был вообще прерван из-за падения рейтингов, и часть серий долгое время не выходила в США. Американская публика так и не досмотрела сериал до конца на своем телевидении, однако в других странах продолжение все же показали.
Стоит ли смотреть спин-офф?
Здесь стоит быть откровенными. Если вы были в восторге от "Друзей", то это продолжение вас разочарует.
Однако, если Джои Триббиани ваш любимец и все же интересно узнать, что с ним случилось после финального эпизода ситкома, этот сериал можно посмотреть хотя бы из любопытства. Многие фанаты считают его посредственным, однако не скрывают, что на протяжении сюжета есть забавные моменты и приятная атмосфера.