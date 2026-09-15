"Кино для каждого и каждой" во Львове: расписание адаптированных сеансов и как зарегистрироваться

Организаторы инклюзивного проекта "Кино для каждого и каждой", который пройдет во Львове с 24 по 27 сентября, обнародовали полную программу кинопоказов. Все фильмы адаптированы для людей с нарушениями зрения и слуха. В частности, показы будут сопровождаться звуковым описанием (аудиодескрипцией) и расширенными субтитрами (SDH).

Вход на все мероприятия "Кино для каждого и каждой" бесплатный, однако требуется предварительная регистрация. Подробнее об этом – в материале 24 Канала.

24 сентября, четверг, Jam Factory (ул. Б. Хмельницкого, 124)

18:00 – Фильм-открытие: "Вавилон ХХ" (1979 год, режиссер Иван Миколаючук, 100 минут)

Сельский философ Фабиан дружит с козлом и наблюдает за жизнью подольского села Вавилон в 1920-х годах. Советская власть якобы уже пришла, но патриархальный быт сопротивляется переменам. В то же время красавица Мальва ищет свой путь после смерти мужа, братья Данько и Лукьян запутались в чувствах и политике, а демобилизованный матрос Синица организует коммунистическую ячейку. Столкновение старого и революционного неизбежно ведет к большой трагедии.

Зарегистрироваться на показ 24 сентября можно по ссылке.

Программа "Кино для каждого и каждой" на 24 сентября / Фото пресс-службы проекта

25 сентября, пятница, Центр городской мобильности (ул. Степана Бандеры, 24)

16:00 – Фильмы из коллекции Центра городской истории:

"Первое чувство" (1960-е, любительская киностудия киевского дворца культуры УТОГ, 25 минут)

Фильм рассказывает историю киевлянки, которая внезапно теряет слух. Преодолевая отчаяние, девушка находит поддержку в сообществе УТОГ, обретает внутреннюю силу и встречает первую любовь.

"Кабинет психологической разгрузки" (1980-е, народная киностудия "Каменяр", 8 минут)

Это фильм о создании зоны отдыха для работников учебно-производственного предприятия УТОГ в Бродах.

17:30 – Документальный блок:

"Алло, я на горе" (2023 год, режиссер Лиза Пирожкова, 13 минут)

Фильм-этюд об освобожденном, но изолированном Изюме в Харьковской области. Единственным местом, где горожане могли поймать сигнал и после месяцев оккупации позвонить родным, стала самая высокая точка города – гора Кременец.

"Харьков: как выстоял театр кукол" (2026 год, режиссеры Татьяна Симон и проект "Архив войны", 18 минут, из коллекции Docudays UA)

С первых дней полномасштабного вторжения актеры театра превратили его помещения в убежище и волонтерский штаб. Они развозили гуманитарную помощь, ставили спектакли для детей на станциях метро, а часть труппы вступила в ряды ВСУ, доказывая силу культуры во время войны.

19:00 – "Оставаться (не) можно" (2023 год, режиссер Сергей Зейналов, 104 минуты)

Документальный фильм о херсонском театре имени Николая Кулиша. Пока одна часть коллектива держит строй в херсонском бомбоубежище под постоянными обстрелами, другая ставит документальный спектакль в Киеве. Это откровенный разговор актеров-свидетелей об оккупации, допросах, сопротивлении и мучительном выборе между спасением жизни и преданностью родному дому.

Зарегистрироваться на показы 25 сентября можно по ссылке.

Что покажут на "Кино для каждого и каждой" 25 сентября / Фото пресс-службы проекта

26 сентября, суббота, Центр городской мобильности (ул. Степана Бандеры, 24)

16:00 – "Звезды на Земле" (2021 год, режиссер Снежана Гусаревич, 56 минут)

Документальная съемка 15-дневного инклюзивного киноворкшопа для детей с особыми образовательными потребностями и их сверстников без ограничений. Проект реализован кинокомпанией "Добраничфильм" и центром "Джерело" при поддержке УКФ, чтобы напомнить, что яркие звезды светят не только на небе, но и рядом с нами.

18:00 – "Мечта Киры" (2026 год, режиссер Денис Колесников, 135 минут)

Сюжет фильма разворачивается вокруг девушки Киры, которая планирует уехать из страны. Ее внутренний поиск себя и дома разворачивается через взаимоотношения с младшей сестрой и музыку, пока все планы в один миг не меняет полномасштабная война.

Зарегистрироваться на показы 26 сентября можно по ссылке.

Расписание показов "Кино для каждого и каждой" на 26 сентября / Фото пресс-службы проекта

27 сентября, воскресенье, Центр городской мобильности (ул. Степана Бандеры, 24)

14:00 – Блок короткометражных фильмов:

"Жизнь начинается" (2025 год, режиссер Алексей Тараненко, 28 минут)

Это экранизация романа Павла Белянского "Биться нельзя, отступать нельзя", лауреата Шевченковской премии. В центре сюжета – ветеран войны, который после тяжелых боев пытается адаптироваться к мирной обстановке. Дома военному приходится в одиночку бороться с травмами, воспоминаниями и фантомными звуками боев.

"Естественный баланс" (2026 год, режиссер Александр Миронюк, 26 минут)

Молодой документалист пытается снять фильм об одиночестве пожилого мужчины, однако у дедушки на самом деле есть семья и любимый хомячок Кристина. Когда зверек неожиданно погибает, обоим героям приходится развеять собственные иллюзии и встретиться со страхами лицом к лицу.

16:00 – "Чем дальше, тем лучше" (2020 год, режиссер Анна Ярошевич, 71 минута, из коллекции Docudays UA)

История немца Мишеля, который переехал в Карпаты, чтобы спасти популяцию водяных буйволов. Парень вынужден разрываться между заботой о ферме и жизнью в Германии. Постоянные разлуки изнуряют животных и ставят под угрозу его отношения с возлюбленной.

Зарегистрироваться на показы 27 сентября можно по ссылке.

Программа "Кино для каждого и каждой" на 27 сентября / Фото пресс-службы проекта

Проект "Кино для каждого и каждой" реализуется при поддержке Украинского культурного фонда и Львовского городского совета в рамках конкурса "Ответственность быть / Responsibility to Be".