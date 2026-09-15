Вхід на всі події "Кіно для кожного та кожної" вільний, однак за попередньою реєстрацією. Читайте про це більше – в матеріалі 24 Каналу.

24 вересня, четвер, Jam Factory (вул. Б. Хмельницького, 124)

18:00 – Фільм-відкриття: "Вавілон ХХ" (1979 рік, режисер Іван Миколайчук, 100 хвилин)

Сільський філософ Фабіан товаришує із цапом і спостерігає за життям подільського села Вавілон у 1920-х роках. Радянська влада нібито вже прийшла, але патріархальний побут опирається змінам. Водночас красуня Мальва шукає свій шлях після смерті чоловіка, брати Данько та Лук'ян заплуталися у почуттях і політиці, а демобілізований матрос Синиця організовує комуністичний осередок. Зіткнення старого й революційного неминуче веде до великої трагедії.

Зареєструватися на показ 24 вересня можна за посиланням.

Програма "Кіно для кожного та кожної" на 24 вересня / Фото пресслужби проєкту

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

25 вересня, п'ятниця, Центр міської мобільності (вул. Степана Бандери, 24)

16:00 – Стрічки з колекції Центру міської історії:

"Перше почуття" (1960-ті, любительська кіностудія київського палацу культури УТОГ, 25 хвилин)

Фільм розповідає історію киянки, яка раптово втрачає слух. Долаючи розпач, дівчина знаходить підтримку в спільноті УТОГ, віднаходить внутрішню силу та зустрічає перше кохання.

"Кабінет психологічного розвантаження" (1980-ті, народна кіностудія "Каменяр", 8 хвилин)

Це стрічка про створення простору для рекреації робітників учбово-виробничого підприємства УТОГ у Бродах.

17:30 – Документальний блок:

"Алло, я на горі" (2023 рік, режисерка Ліза Пирожкова, 13 хвилин)

Фільм-етюд про звільнений, але ізольований Ізюм на Харківщині. Єдиним місцем, де містяни могли спіймати зв'язок і після місяців окупації зателефонувати рідним, стала найвища точка міста – гора Крем'янець.

"Харків: як вистояв театр ляльок" (2026 рік, режисери Тетяна Симон та проєкт "Архів війни", 18 хвилин, з колекції Docudays UA)

З перших днів повномасштабного вторгнення актори театру перетворили його приміщення на прихисток і волонтерський штаб. Вони розвозили гуманітарну допомогу, грали вистави для малечі на станціях метро, а частина трупи стала до лав ЗСУ, доводячи силу культури під час війни.

19:00 – "Лишатися (не) можна" (2023 рік, режисер Сергій Зейналов, 104 хвилини)

Документальна стрічка про херсонський театр імені Миколи Куліша. Поки одна частина колективу тримає стрій у херсонському бомбосховищі під постійними обстрілами, інша ставить документальну виставу в Києві. Це відверта розмова акторів-свідків про окупацію, допити, спротив і болісний вибір між порятунком життя та відданістю рідному дому.

Зареєструватися на покази 25 вересня можна за посиланням.

Що покажуть на "Кіно для кожного та кожної" 25 вересня / Фото пресслужби проєкту

26 вересня, субота, Центр міської мобільності (вул. Степана Бандери, 24)

16:00 – "Зірки на Землі" (2021 рік, режисерка Сніжана Гусаревич, 56 хвилин)

Документальна фіксація 15-денного інклюзивного кіноворкшопу для дітей з особливими освітніми потребами та їхніх нормотипових однолітків. Проєкт реалізовано кінокомпанією "Добранічфільм" і центром "Джерело" за підтримки УКФ, щоб нагадати, що яскраві зорі світять не лише на небі, а й поруч з нами.

18:00 – "Мрія Кіри" (2026 рік, режисер Денис Колесніков, 135 хвилин)

Сюжет фільму розгортається навколо дівчини Кіри, яка планує виїхати з країни. Її внутрішній пошук себе й дому розгортається крізь взаємини з молодшою сестрою та музику, аж поки всі плани в одну мить не змінює повномасштабна війна.

Зареєструватися на покази 26 вересня можна за посиланням.

Розклад показів "Кіно для кожного та кожної" на 26 вересня / Фото пресслужби проєкту

27 вересня, неділя, Центр міської мобільності (вул. Степана Бандери, 24)

14:00 – Короткометражний блок:

"Життя починається" (2025 рік, режисер Олексій Тараненко, 28 хвилин)

Це екранізація роману Павла Белянського "Битись не можна відступити", лауреата Шевченківської премії. У центрі сюжету – ветеран війни, який після важких боїв намагається адаптуватися до мирного оточення. Вдома військовому доводиться наодинці боротися з травмами, спогадами та фантомними звуками боїв.

"Природній баланс" (2026 рік, режисер Олександр Миронюк, 26 хвилин)

Молодий документаліст намагається зняти стрічку про самотність літнього чоловіка, однак дідусь насправді має родину й улюбленого хом'яка Крістіну. Коли тваринка несподівано гине, обом героям доводиться розвіяти власні ілюзії та зустрітися зі страхами віч-на-віч.

16:00 – "Май далеко, май добре" (2020 рік, режисер Ганна Ярошевич, 71 хвилина, з колекції Docudays UA)

Історія німця Мішеля, який перебрався до Карпат заради порятунку популяції водяних буйволів. Хлопець змушений розриватися між турботою про ферму та життям у Німеччині. Постійні розлуки виснажують тварин і ставлять під загрозу його стосунки з коханою.

Зареєструватися на покази 27 вересня можна за посиланням.

Програма "Кіно для кожного та кожної" на 27 вересня / Фото пресслужби проєкту

Проєкт "Кіно для кожного та кожної" реалізується за підтримки Українського культурного фонду та Львівської міської ради в межах конкурсу "Відповідальність бути / Responsibility to Be".