Руслану Писанку кремировали в Европе. Первое прощание состоится в Германии. В Украине звезду похоронят на Байковом кладбище.

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Игорь Исаков рассказал, когда состоится прощание с Писанкой

Муж актрисы не смог сегодня узнать точную дату прощания, но сообщил, что это произойдет на следующей неделе, в начале августа.

Кайзерслаутерн, Германия. Точнее будем знать вскоре,

– написал Игорь.

О прощании в Киеве также сообщит впоследствии.

Стоит отметить, после смерти Писанки мужчина открыл сбор, чтобы "сделать добро для Руси" – собрать для лечения девочке или мальчику, который "болеет чем-то, что подобно тому, что было в Руси".



"Если мы спасем хоть одну жизнь, то все это имеет смысл. Уверен, Русичке это понравится", – писал мужчина Писанки в фейсбуке. Так, на 26 июля он собрал уже около 120 тысяч гривен.

По нашей мечте получили уже около 120 тысяч. Так и прошел еще один день на чужбине,

– дополнил он.

Что известно о смерти Русланы Писанки

Известная украинская ведущая и актриса умерла от тяжелой болезни на 57 году жизни. Это произошло в Германии после операции. Как отметил близкий друг Писанки Владислав Горянский, врачи сделали операцию, ей становилось лучше. Однако ночью 19 июля состояние здоровья актрисы резко ухудшилось. "На днях ей сделали прошедшую успешно операцию. Два дня назад я с ней разговаривал, она была веселая, все вроде бы было нормально и не предвещало такой трагедии. А сегодня ночью ей стало плохо и все", – сказал актер.

Руслана Писанка никому не признавалась о раке, потому что не хотела, чтобы "ее коллеги видели ее такой". "И даже когда выходила на улицу, готовилась к этому, чтобы никто даже не догадался, что с ней что-то не так – какой-то парик, какую-то шапочку, подкрашивалась, выходила и улыбалась", – со слезами на глазах вспомнил ее муж Игорь Исаков. Несмотря на это, артистка чувствовала невыносимую боль, но на людях была всегда улыбчива.

Были такие волны боли, когда я держал ее за руку и понимал, что она вся напряжена, как камень, но она улыбалась, и мы уходили,

– сказал господин Игорь.

Руслана Писанко прожила творческую жизнь. Она снялась в немало фильмах, сериалах и разных телешоу. Ее коллеги не могут поверить в то, что Руси больше нет. В соцсетях они с теплом вспоминают всегда веселую Писанку.

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Что известно о последнем проекте Русланы Писанки

Недавно Наталья Ворожбит сообщила, что Руслана Писанка сыграла в ее фильме "Демоны". Об участии артистки в мистической драме "Демоны" никто не знал, ведь творческая команда держала это в секрете. "Мы представляли как досним фильм и обнародуем первые ролики с ней, как все будут приятно поражены Новой Русей", – писала Ворожбит.

"Она поражала своей самоотверженностью и доверием, – вспоминает Ворожбит. – Материал сложный, но никакого каприза и признаков звездности. Она хотела сниматься в украинском кино. Но ее не снимали, будем честны".

Режиссер поделилась, что был продолжительный кастинг на главную роль, они пробовали сотни актрис. Но случайно Ворожбит просмотрела интервью с Писанкой – и сердце утихло.

Как в любви. Моя. Личность, глубь, содержание, энергия. Когда она зашла на первые пробы – это зашла вселенная и полностью заполнила пространство. А как она красива! Мы сейчас монтируем фильм и я постоянно думаю "какой красивый человек в кадре",

– вспоминает режиссер.

Как известно, еще не все сцены сняты, но команда проекта найдет выход из ситуации. "Мы что-нибудь придумаем, кино будет! Оно будет посвящено ее звезде", – говорят они.



Руслана Писанка / Фото из фейсбука Наталки Ворожбит