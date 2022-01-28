По сюжету Ванда Максимофф, которую сыграла Элизабет Олсен, конфликтует с Мстителями, а позже присоединяется к ним и становится одним из самых могущественных борцов за справедливость. За эту роль звезда получила Эмми.
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Все события в супергеройском сериале "Ванда/Вижн" проходят после финального сражения с Таносом за будущее Вселенной. Ведьма Ванда и ее любимый Вижн построили идеальную альтернативную семейную жизнь в городке, что помогло перенестись в 1950-е годы. Сериал "Ванда/Вижн" состоит из 6 серий.
Интересно, что образы главных героев в стиле ретро, что уже не типично для студии Marvel. Кроме того, некоторые кадры напоминают типичное американское реалити-шоу, чего еще не было в супергеройских лентах.
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