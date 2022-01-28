За сюжетом, Ванда Максимофф, яку зіграла Елізабет Олсен, має конфлікт з Месниками, а пізніше приєднується до них і стає однією із наймогутніших борців за справедливість. За цю роль зірка отримала Еммі.

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Всі події у супергеройському серіалі "Ванда/Віжн" відбуваються після фінальної битви з Таносом за майбутнє Всесвіту. Відьма Ванда і її коханий Віжн збудували ідеальне альтернативне сімейне життя у містечку, що допомогло перенестись у 1950-ті роки. Серіал "ВандаВіжн" складається з 6 серій.

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Цікаво, що образи головних героїв в стилі ретро, що вже не є типовим для студії Marvel. Окрім цього, деякі кадри нагадують типове американське реаліті-шоу, чого ще не було у супергеройських стрічках.

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