Просматривали 7,3 миллиарда минут: "Ванда/Вижн" стал самым популярным сериалом на Disney+
Источник:Business Insider
Американским ситком "Ванда/Вижн" стал самым популярным сериалом на стриминговом сервисе Disney+ в 2021 году. На его просмотр потратили около 7,3 млрд минут.
По сюжету Ванда Максимофф, которую сыграла Элизабет Олсен, конфликтует с Мстителями, а позже присоединяется к ним и становится одним из самых могущественных борцов за справедливость. За эту роль звезда получила Эмми.
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Все события в супергеройском сериале "Ванда/Вижн" проходят после финального сражения с Таносом за будущее Вселенной. Ведьма Ванда и ее любимый Вижн построили идеальную альтернативную семейную жизнь в городке, что помогло перенестись в 1950-е годы. Сериал "Ванда/Вижн" состоит из 6 серий.Сложно найти интересный фильм/сериал? Проведите вечер не менее увлекательно со SlotoKing. Это надежное онлайн-казино имеет десятки игр, благодаря которым каждый игрок уходит в особую атмосферу и получает максимум удовольствия от игры.
Интересно, что образы главных героев в стиле ретро, что уже не типично для студии Marvel. Кроме того, некоторые кадры напоминают типичное американское реалити-шоу, чего еще не было в супергеройских лентах.
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