В главные роли вернулись Сара Джессика Паркер (Керри), Кристин Дэвис (Шарлотта), Синтия Никсон (Миранда), а также Ким Кэтрол в роли Саманты Джонс. Сколько будет эпизодов во втором сезоне и как зрители оценили первые две серии – читайте в материале 24 Канала.

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"И просто так": описание серий и график выхода

Met Cute

Премьера: 22 июня

В первой серии Керри с подругами идет на Met Gala в культовом свадебном платье от Вивьен Вествуд. В то же время у Миранды Гоббс продолжается тяжелый этап отношений с креативным трансгендерным стендапером Че. Шарлотта все больше погружается в материнство и школьную жизнь дочери. Она ходит на родительское собрание и выслушивает информацию о детских лагерях.

The Real Deal

Премьера: 22 июня

В этой серии Кэрри борется со сценарием рекламы подкастов; Шарлотта пытается вернуть дизайнерскую одежду Лили. Впрочем, настоящий хаос наступает, когда Миранда теряет свой телефон.

Chapter Three – 29 июня, Alive! – 6 июля, Trick or Treat – 13 июля, Bomb Cyclone – 20 июля, Эпизод – 27 июля, Эпизод – 3 августа, Эпизод – 10 августа, Эпизод – 17 августа.

"И просто так...": смотрите трейлер

Рейтинг и отзывы зрителей

Первые две серии 2 сезона "И просто так" получили 61% "свежести" от кинокритиков и 43% от зрителей. Для поклонников оригинального сериала "Секс и город" новый сезон сериала снова стал "разочарованием". Вот что они пишут:

"Не понимаю цели этого шоу";

Сара снова в страшной одежде и притворяется 30-летней в 50, но это не имеет никакого вида";

"Секс в 50 уже не такой, как в 30. Мне это мешает в шоу";

"2 сезон – неуклюжий и совсем не смешной";

"Керри в "И просто так..." просто призрак Керри у "Секса в большом городе".

Кроме того, зрители поделились, что второй сезон немного лучше предыдущего, или хоть как-то пытается исправить недостатки первого. "Это был и самый лучший, и самый плохой опыт просмотра за всю мою жизнь", "Керри остается мудрой. И поэтому я продолжу смотреть, несмотря ни на что", – пишут они.

Кэрри Брэдшоу / Max