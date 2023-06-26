До головних ролей повернулися Сара Джессіка Паркер (Керрі), Крістін Девіс (Шарлота), Синтія Ніксон (Міранда), а також Кім Кетрол у ролі Саманти Джонс. Скільки буде епізодів у другому сезоні і як глядачі оцінили перші дві серії – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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"І просто так": опис серій і графік виходу
Met Cute
Прем'єра: 22 червня
У першій серії Керрі з подругами йде на Met Gala у культовій весільній сукні від Вів'єн Вествуд. Водночас у Міранди Гоббс триває важкий етап стосунків із креативним трансгендерним стендапером Че. Шарлотта все більше занурюється у материнство та шкільне життя доньки. Вона ходить на батьківські збори та вислуховує інформацію про дитячі табори.
- The Real Deal
Прем'єра: 22 червня
У цій серії Керрі бореться зі сценарієм реклами подкастів; Шарлотта намагається повернути дизайнерський одяг Лілі. Втім, справжній хаос настає тоді, коли Міранда втрачає свій телефон.
- Chapter Three – 29 червня,
- Alive! – 6 липня,
- Trick or Treat – 13 липня,
- Bomb Cyclone – 20 липня,
- Епізод – 27 липня,
- Епізод – 3 серпня,
- Епізод – 10 серпня,
- Епізод – 17 серпня.
"І просто так...": дивіться трейлер
Рейтинг та відгуки глядачів
Перші дві серії 2 сезону "І просто так" отримали 61 % "свіжості" від кінокритиків та 43 % від глядачів. Для шанувальників оригінального серіалу "Секс і місто" новий сезон серіалу знову став "розчаруванням". Ось що вони пишуть:
- "Не розумію мети цього шоу";
- Сара знову у страшному одязі та прикидається 30-літньою в 50, але це немає ніякого вигляду";
- "Секс в 50 вже не такий, як в 30. Мені це заважає в шоу";
- "2 сезон – незграбний і зовсім не смішний";
- "Керрі у "І просто так..." просто привид Керрі у "Сексі і місто".
Окрім того, глядачі поділилися, що другий сезон трішки кращий за попередній, або хоч якось намагається виправити недоліки першого. "Це був і найкращий, і найгірший досвід перегляду за все моє життя", "Керрі залишається мудрою. І тому я продовжу дивитися, незважаючи ні на що", – пишуть вони.
Керрі Бредшоу / Max