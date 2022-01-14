Интересно, что съемочный процесс проходил в Исландии и Гренландии. Режиссером "Против льда" стал Петер Флинт, до этого снявший несколько фильмов и мини-сериал.

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О чем фильм

"Против льда" рассказывает о датском полярном исследователе Эйнаре Миккельсене, который в 1909 году отправился на поиски останков своих коллег, погибших в Гренландии. Пытаясь пройти в сложную часть острова, Миккельсен берет с собой только одного помощника, молодого моряка Ивера Иверсена, – и вместе они пытаются выжить и вернуться домой.

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Кто снимается в фильме

Вместе с Николаем Костером-Вальдау, известным по "Игре престолов", в фильме снялись:

Джо Коул ("Острые козырьки", "Банды Лондона");

Хейда Рид ("Полдарк");

и Чарльз Дэнс, также исполнивший роль Тайвина Ланнистера в "Игре престолов".

Когда ожидать фильм

Документальная лента о полярниках "Против льда" выйдет на стриминговой платформе Netflix 2 марта 2022 года.

"Против льда": смотрите трейлер фильма