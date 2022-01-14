Цікаво, що знімальний процес проходив в Ісландії та Гренландії. Режисером "Проти льоду" став Петер Флінт, який до цього зняв кілька фільмів та міні-серіал.
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Про що фільм
"Проти льоду" розповідає про данського полярного дослідника Ейнара Міккельсена, який у 1909 році відправився на пошуки останків своїх колег, які загинули в Гренландії. Намагаючись пройти в складну частину острова, Міккельсен бере з собою лише одного помічника, молодого моряка Івера Іверсена, – і разом вони намагаються вижити і повернутися додому.
Хто знімається у стрічці
Разом з Ніколаєм Костером-Вальдау, відомим за "Грою престолів", у фільмі знялися:
- Джо Коул ("Гострі картузи", "Банди Лондона");
- Хейда Рід ("Полдарк");
- та Чарльз Денс, який також виконав роль Тайвіна Ланністера у "Грі престолів".
Коли чекати на фільм
Документальна стрічка про полярників "Проти льоду" вийде на стримінговій платформі Netflix 2 березня 2022 року.
"Проти льоду": дивіться трейлер фільму