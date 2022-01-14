Цікаво, що знімальний процес проходив в Ісландії та Гренландії. Режисером "Проти льоду" став Петер Флінт, який до цього зняв кілька фільмів та міні-серіал.

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Про що фільм

"Проти льоду" розповідає про данського полярного дослідника Ейнара Міккельсена, який у 1909 році відправився на пошуки останків своїх колег, які загинули в Гренландії. Намагаючись пройти в складну частину острова, Міккельсен бере з собою лише одного помічника, молодого моряка Івера Іверсена, – і разом вони намагаються вижити і повернутися додому.

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Хто знімається у стрічці

Разом з Ніколаєм Костером-Вальдау, відомим за "Грою престолів", у фільмі знялися:

Джо Коул ("Гострі картузи", "Банди Лондона");

Хейда Рід ("Полдарк");

та Чарльз Денс, який також виконав роль Тайвіна Ланністера у "Грі престолів".

Коли чекати на фільм

Документальна стрічка про полярників "Проти льоду" вийде на стримінговій платформі Netflix 2 березня 2022 року.

"Проти льоду": дивіться трейлер фільму