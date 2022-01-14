"Против льда": Netflix показал трейлер документалки о полярниках со звездой Игры престолов
Источник:24 канал
В сети появился трейлер нового документального фильма Netflix о поисках погибших полярных исследователей. Лента основана на реальных событиях, а соавтором сценария стал Николай Костер-Вальдау.
Интересно, что съемочный процесс проходил в Исландии и Гренландии. Режиссером "Против льда" стал Петер Флинт, до этого снявший несколько фильмов и мини-сериал.
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О чем фильм
"Против льда" рассказывает о датском полярном исследователе Эйнаре Миккельсене, который в 1909 году отправился на поиски останков своих коллег, погибших в Гренландии. Пытаясь пройти в сложную часть острова, Миккельсен берет с собой только одного помощника, молодого моряка Ивера Иверсена, – и вместе они пытаются выжить и вернуться домой.Просмотр интересных исторических фильмов может добавить адреналина. Но не меньше эмоций принесет онлайн-казино SlotoKing. Для зарегистрированных клиентов открыт доступ к десяткам видеослотов, рулеток, покера, лотереи бинго и кено. Кроме того, все игровые автоматы имеют бесплатный режим, чтобы каждый смог предварительно протестировать игру.
Кто снимается в фильме
Вместе с Николаем Костером-Вальдау, известным по "Игре престолов", в фильме снялись:
- Джо Коул ("Острые козырьки", "Банды Лондона");
- Хейда Рид ("Полдарк");
- и Чарльз Дэнс, также исполнивший роль Тайвина Ланнистера в "Игре престолов".
Когда ожидать фильм
Документальная лента о полярниках "Против льда" выйдет на стриминговой платформе Netflix 2 марта 2022 года.
"Против льда": смотрите трейлер фильма