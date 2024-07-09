3 провокационных фильма за последний год, которые не оставят равнодушным

Последний год подарил киноманам ряд фильмов, которые не оставили без комментариев ни зрителей, ни критиков. Это смелые истории и новаторские режиссерские решения.

Кино 24 расскажет о лентах, которые расширили границы кино и вызвали бурные дискуссии. Это наиболее провокационные фильмы, которые захватили внимание аудитории в последний год.

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"Солтберн"

На первый взгляд, застенчивый и неуклюжий студент Оксфорда Оливер встречает в университете свою противоположность – однокурсника Феликса. Богатый и яркий юноша приглашает Оливера провести лето в его поместье. Некоторые сцены из этого фильма способны шокировать и даже вызвать отвращение.

"Солтберн": смотрите трейлер онлайн

"Прошлое лето"

В центре сюжета эротической драмы - юрист Энн, которая живет в Париже с мужем и дочерьми. Вдруг в их дом приезжает сын мужа от предыдущих отношений.

"Прошлое лето": смотрите трейлер онлайн

Между ним и Энн возникают романтические отношения, что могут вызвать неоднозначные эмоции у зрителя.

"Фаворитка Миллера"

Драма рассказывает о 18-летней девушке Каиро Свит, которая посещает лекции преподавателя по писательству Джонатана Миллера. Школьница поражает мужчину своими знаниями и предпочтениями. Они каждый раз сближаются, а в один момент едва не переходят границу.

"Фаворитка Миллера": смотрите трейлер онлайн

Критики неоднозначно отреагировали на ленту из-за большой разницы персонажей в возрасте и их влечение друг к другу.