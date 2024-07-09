Кіно 24 розповість про стрічки, які розширили межі кіно та викликали бурхливі дискусії. Це найбільш провокативні фільми, які захопили увагу аудиторії в останній рік.

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"Солтберн"

На перший погляд, сором'язливий та незграбний студент Оксфорда Олівер зустрічає в університеті свою протилежність – однокурсника Фелікса. Багатий та яскравий юнак запрошує Олівера провести літо у його маєтку. Деякі сцени з цього фільму здатні шокувати та навіть викликати огиду.

"Солтберн": дивіться трейлер онлайн

"Минуле літо"

У центрі сюжету еротичної драми - юристка Енн, яка живе в Парижі з чоловіком і доньками. Раптом до їхнього дому приїжджає син чоловіка від попередніх стосунків.

"Минуле літо": дивіться трейлер онлайн

Між ним та Енн виникають романтичні стосунки, що можуть викликати неоднозначні емоції у глядача.

"Фаворитка Міллера"

Драма розповідає про 18-річну дівчину Каїро Світ, яка відвідує лекції викладача з письменництва Джонатана Міллера. Школярка вражає чоловіка своїми знаннями й вподобаннями. Вони щоразу зближаються, а в один момент ледь не переходять межу.

"Фаворитка Міллера": дивіться трейлер онлайн

Критики неоднозначно відреагували на стрічку через велику різницю персонажів у віці та їхній потяг одне до одного.