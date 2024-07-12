5 психологических фильмов, которые можно посмотреть вечером после работы

Вот и пришла долгожданная пятница. Наконец-то можно отдохнуть от работы и посмотреть фильмы, которые откладывали всю неделю. Больше всего времени, пожалуй, занимает поиск лент. Однако в этом мы вам поможем.

В сегодняшнем материале редакция Кино 24 собрала пять психологических фильмов, которые уже завоевали любовь многих зрителей. Поэтому выбирайте ленту, которой дополните вечер пятницы.

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"Молчание ягнят"

Год : 1991

: 1991 Жанр: ужасы/криминал

События фильма разворачиваются в Америке, где ищут нескольких девушек. В ФБР считают, что к их исчезновению причастен психопат-транссексуал. Его зовут Буффало Билл. Мужчина сперва убивает своих жертв, а потом сдирает кожу с тел женщин. Расследовать дело начинает Кларисса Старлинг, которая также подвергается опасности.

"Молчание ягнят": смотрите онлайн трейлер фильма

"Неизведанные пути"

Год : 2020

: 2020 Жанр: драма

У отца Салли деменция, поэтому девушка всегда рядом с ним. Хоть Лео и не понимает, в какой реальности живет, он имеет очень мощную фантазию. В своей голове главный герой находится на острове или воссоединяется с любимой женщиной. Так, Лео управляет судьбой – то есть делает то, что не может в реальной жизни.

"Неизведанные пути": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бойцовский клуб"

Год : 1999

: 1999 Жанр: экшн/криминал

О событиях фильма рассказывает мужчина, который не называет своего имени. У него много сомнений, страхов, а еще к тому же – бессонница. Как-то в самолете главный герой встречает Тейлора, мысли которого кардинально отличаются. Впоследствии новые друзья решают организовать бойцовский клуб, который очевидно уже не является обычным хобби.

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"Бойцовский клуб": смотрите онлайн трейлер фильма

"Манчестер у моря"

Год : 2016

: 2016 Жанр: драма

В фильме рассказывается о слесаре Ли. Он не слишком любит людей, поэтому предпочитает время, проведенное наедине. Иногда мужчина ходит в бар, чтобы выпить алкоголь, и смотрит телевизор. Однажды брат Ли умирает, поэтому он возвращается домой. Расследование установило, что с родственником случился несчастный случай. Однако главный герой считает, что сам виноват в трагедии. Неожиданно Ли узнает, что теперь должен опекать шестнадцатилетнего сына умершего брата. Именно парень помогает мужчине разбираться в жизни.

"Манчестер у моря": смотрите онлайн трейлер фильма

"Поездка на выходные"

Год : 2022

: 2022 Жанр: триллер/детектив

Главная героиня фильма – девушка, по имени Бет. После того как она вышла замуж и родила ребенка, совсем потеряла связь со своей лучшей подругой. Однако как-то Бет и Пен таки отправляются в путешествие в Хорватию. Девушки сразу идут развлекаться на вечеринку, где много алкоголя и веселья. На утро Бет не может найти подругу – уже потом полиция сообщает ей, что Пен погибла. Начинается расследование.

"Поездка на выходные": смотрите онлайн трейлер фильма

Психологические фильмы идеально подойдут для людей, которые не отдают предпочтение легким лентам, а любят размышлять о жизни. Поэтому выбирайте, что посмотреть уже сегодня вечером.