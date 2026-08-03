24 Канал собрал пять психоделических фильмов, которые легко перевернут ваше представление о реальности.

"Клетка"



Фильм "Клетка" / Фото imdb



Психиатр отправляется прямо в сознание серийного убийцы, чтобы найти его последнюю жертву. Но почему она находится в этом жутком мире дольше, тем труднее понять, где заканчивается чужая реальность. Один из тех фильмов, где картинка пугает не меньше, чем сам сюжет.

"Мэнди"



Фильм "Мэнди" / Фото imdb



Николас Кейдж мстит за смерть любимой. Казалось бы, ничего нового. Но дальше начинаются странные культы, демонические байкеры, бензопилы и такое количество психоделики, что порой забываешь, что вообще смотришь.

"Побудь в моей шкуре"



Фильм "Побудь в моей шкуре" / Фото imdb



Скарлетт Йоханссон ездит по дорогам Шотландии и подбирает одиноких мужчин. На этом все привычное заканчивается. Медленный, странный и очень атмосферный фильм, который больше ощущается, чем объясняется.

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"Корпорация „Святые моторы“"



Фильм "Корпорация "Святые моторы"" / Фото imdb



Главный герой за один день проживает десятки разных жизней, постоянно меняя роли. Здесь почти нет логики в классическом понимании, зато есть ощущение, будто смотришь чей-то очень странный сон.

"Врожденный порок"



Фильм "Врожденный порок" / Фото imdb



Частный детектив начинает расследовать одно дело, а в результате оказывается в мире наркотиков, заговоров и персонажей, которым не очень хочется доверять. Чем дальше заходит история, тем больше шансов, что вы окончательно потеряете нить сюжета. И именно в этом весь кайф.

Если после этой подборки захочется еще немного пощекотать нервы, у нас есть еще одна. Мы уже собрали лучшие триллеры о маньяках, которые держат в напряжении от первой до последней минуты.