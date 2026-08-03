24 Канал зібрав п'ять психоделічних стрічок, які легко зламають ваше уявлення про реальність.

"Клітка"



Фільм "Клітка" / Фото imdb



Психіатриня вирушає просто у свідомість серійного вбивці, щоб знайти його останню жертву. Але чим довше вона перебуває в цьому моторошному світі, тим важче зрозуміти, де закінчується чужа реальність. Один із тих фільмів, де картинка лякає не менше, ніж сам сюжет.

"Менді"



Фільм "Менді" / Фото imdb



Ніколас Кейдж мститься за смерть коханої. Здавалося б, нічого нового. Але далі починаються дивні культи, демонічні байкери, бензопили й така кількість психоделіки, що іноді забуваєш, що взагалі дивишся.

"Побудь у моїй шкурі"



Фільм "Побудь в моїй шкурі" / Фото imdb



Скарлетт Йоганссон їздить дорогами Шотландії й підбирає самотніх чоловіків. На цьому все звичне закінчується. Повільний, дивний і дуже атмосферний фільм, який більше відчувається, ніж пояснюється.

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"Корпорація "Святі мотори"



Фільм "Корпорація "Святі мотори"/ Фото imdb



Головний герой за один день проживає десятки різних життів, постійно змінюючи ролі. Тут майже немає логіки в класичному розумінні, зате є відчуття, ніби дивишся чийсь дуже дивний сон.

"Вроджена вада"



Фільм "Вроджена вада"/ Фото imdb



Приватний детектив починає розслідувати одну справу, а в результаті опиняється у світі наркотиків, змов і персонажів, яким не дуже хочеться довіряти. Чим далі заходить історія, тим більше шансів, що ви остаточно втратите нитку сюжету. І саме в цьому весь кайф.

Якщо після цієї добірки захочеться ще трохи полоскотати нерви, у нас є ще одна. Ми вже зібрали найкращі трилери про маніяків, які тримають у напрузі від першої до останньої хвилини.



