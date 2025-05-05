Кино 24 расскажет о лентах, которые не просто интригуют, а побуждают поставить под сомнение события на экране и даже собственное восприятие реальности. Это триллеры, где исследуют человеческое сознание и его уязвимость.

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"Машинист"

Главный герой Тревор Резник не спит уже год. Он ужасно похудел, устал от бреда и странных событий. Тревор должен выяснить, что с ним происходит, и кем он является на самом деле. Он даже не осознает, о чем ему надо узнать. Фильм показывает человека, сознание которого расщепляется. Все из-за вины, разъедающей изнутри.

"Машинист": смотрите трейлер онлайн

"Черный лебедь"

Фильм рассказывает о молодой балерине Нине, которая получила главную роль в постановке "Лебединого озера". Она старательно готовится, но вдруг замечает, что у нее появилась конкурентка - другая балерина Лили. У Нины начинаются бред и кошмары, когда она путает реальность с галлюцинациями. Это история о том, как тонкая душа может не выдержать давления идеальности.

"Черный лебедь": смотрите трейлер онлайн

"Остров проклятых"

События происходят в 1954 году. Два бостонских маршала плывут на остров, где расположена психбольница с сумасшедшими преступниками. Несмотря на охрану оттуда сбежала опасная женщина Рэйчел Соландо, которая утопила своих детей.

Для одного из маршалов важно не только найти сумасшедшую, но наказать того, кто виноват в смерти его жены. Этот фильм сравнивают с психологическим лабиринтом, где легко спутать правду с фантазиями.

"Остров проклятых": смотрите трейлер онлайн

"Малхолланд Драйв"

Девушка чудом избегает смерти после ДТП, но теряет память. С именем Рита она начинает новую жизнь в Голливуде, но прошлое напоминает ей о себе. Актриса Бетти, которая приехала строить карьеру, случайно встречается с Ритой в доме своей тети.

Они являются абсолютными противоположностями, но таки находят общий язык и готовы покорять Лос-Анджелес. Этот фильм – загадка, которую каждый понимает по-своему. Здесь стирается грань: это сон, который кажется слишком реальным; или реальность, где что-то пошло не так.

"Малхолланд Драйв": смотрите трейлер онлайн

"Другие"

Грейс с детьми переезжает в уютный дом в Англии, где ждет мужа с войны. Женщина много переживает, особенно из-за болезни детей - они не переносят дневного света, поэтому должны постоянно сидеть дома. Со временем они превращаются в отшельников, чувствуя себя "другими". В доме начинается что-то странное. Фильм показывает, что ужас не всегда кричит, а иногда шепчет.

"Другие": смотрите трейлер онлайн