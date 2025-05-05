Кіно 24 розповість про стрічки, які не просто інтригують, а спонукають поставити під сумнів події на екрані й навіть власне сприйняття реальності. Це трилери, де досліджують людську свідомість та її вразливість.

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"Машиніст"

Головний герой Тревор Резник не спить уже рік. Він жахливо схуд, втомився від марень і дивних подій. Тревор мусить з'ясувати, що з ним відбувається, і ким він є насправді. Він навіть не усвідомлює, про що йому треба дізнатися. Фільм показує людину, свідомість якої розщеплюється. Все через провину, що роз'їдає зсередини.

"Машиніст": дивіться трейлер онлайн

"Чорний лебідь"

Фільм розповідає про молоду балерину Ніну, яка отримала головну роль у постановці "Лебединого озера". Вона старанно готується, але раптом помічає, що в неї з'явилась конкурентка - інша балерина Лілі. У Ніни починаються марення й кошмари, коли вона плутає реальність з галюцинаціями. Це історія про те, як тонка душа може не витримати тиску ідеальності.

"Чорний лебідь": дивіться трейлер онлайн

"Острів проклятих"

Події відбуваються у 1954 році. Два бостонських маршали пливуть на острів, де розташована психлікарня з божевільними злочинцями. Попри охорону звідти втекла небезпечна жінка Рейчел Соландо, яка втопила своїх дітей.

Для одного з маршалів важливо не тільки знайти божевільну, але покарати того, хто винен у смерті його дружини. Цей фільм порівнюють з психологічним лабіринтом, де легко сплутати правду з фантазіями.

"Острів проклятих": дивіться трейлер онлайн

"Малхолланд Драйв"

Дівчина дивом уникає смерті після ДТП, але втрачає пам'ять. З іменем Рита вона починає нове життя в Голлівуді, але минуле нагадує їй про себе. Акторка Бетті, яка приїхала будувати кар'єру, випадково зустрічається з Ритою у будинку своєї тітки.

Вони є абсолютними протилежностями, але таки знаходять спільну мову й готові підкорювати Лос-Анджелес. Цей фільм – загадка, яку кожен розуміє по-своєму. Тут стирається межа: чи це сон, який здається надто реальним; чи реальність, де щось пішло не так.

"Малхолланд Драйв": дивіться трейлер онлайн

"Інші"

Грейс з дітьми переїжджає у затишний будинок в Англії, де чекає чоловіка з війни. Жінка багато переживає, особливо через хворобу дітей - вони не переносять денного світла, тому мусять постійно сидіти вдома. З часом вони перетворюються в відлюдників, відчуваючи себе "іншими". У будинку починається щось дивне. Фільм показує, що жах не завжди кричить, а іноді шепоче.

"Інші": дивіться трейлер онлайн