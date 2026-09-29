24 Канал собрал подборку жутких и напряженных сериалов, которые показывают, как обычное знакомство или цифровой след превращают повседневность в сплошную паранойю.

"Ты"

Рейтинг IMDb – 7,6

Очаровательный менеджер книжного магазина Джо Голдберг кажется воплощением заботы и романтики. Впрочем, за его вежливой улыбкой скрывается безжалостный хищник. Влюбившись в девушку, он изучает каждую деталь ее цифровой жизни через соцсети, выслеживает маршруты и постепенно устраняет из ее окружения всех лишних людей. Свое опасное вмешательство и жестокие преступления маньяк цинично оправдывает искренним желанием защитить возлюбленную.

"Ты": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят авторов за острую сатиру на современную культуру социальных сетей и блестящее перевоплощение Пенна Бэджли. В то же время критики предупреждают, что сериал опасно романтизирует токсичное поведение и преследование, потому что превращает откровенного психопата в привлекательного персонажа.

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"Олененок"

Рейтинг IMDb – 7,7

Во время своей смены в пабе комик Донни угощает чашкой чая одинокую женщину по имени Марта, ведь у той нет денег. После этого незнакомка начинает присылать ему сотни писем в день, ждать у подъезда и разрушать его отношения с родными. Что интересно, сюжет сериала основан на реальном травматическом опыте главного актера.

"Олененок": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели отмечают бескомпромиссную честность повествования и мощную игру Джессики Ханнинг, которая вызывает одновременно ужас и глубокое сожаление. Однако некоторые рецензенты обращают внимание на эмоциональную тяжесть сериала, которую чувствительным зрителям трудно выдержать из-за откровенного изображения насилия.

"Хлоя"

Рейтинг IMDb – 6,7

Молодая женщина Бекки ведет скромную жизнь, ухаживает за больной матерью и завидует роскошной жизни блогерши Хлои. Когда звезда соцсетей внезапно умирает при загадочных обстоятельствах, Бекки создает фальшивую личность, меняет стиль и хитростью проникает в круг состоятельных друзей покойной. Пытаясь раскрыть правду о трагедии, девушка настолько увлекается чужой ролью, что окончательно теряет связь с реальностью.

"Хлоя": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes критики отмечают удачное изображение цифровой зависимости и мрачную атмосферу сериала, которая держит интригу до самого финала. В то же время обозреватели критикуют затянутый темп в середине сезона и не всегда убедительную логику поступков второстепенных героев.

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