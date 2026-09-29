24 Канал зібрав добірку моторошних і напружених серіалів, які показують, як звичайне знайомство чи цифровий слід перетворюють повсякденність на суцільну параною.

"Ти"

Рейтинг IMDb – 7,6

Чарівний менеджер книгарні Джо Голдберг здається втіленням турботи та романтики. Втім, за його ввічливою усмішкою ховається безжальний хижак. Закохуючись у дівчину, він вивчає кожну деталь її цифрового життя через соцмережі, вистежує маршрути та поступово прибирає з її оточення всіх зайвих людей. Своє небезпечне втручання та жорстокі злочини маніяк цинічно виправдовує щирим бажанням захистити кохану.

"Ти": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять авторів за гостру сатиру на сучасну культуру соцмереж і блискуче перевтілення Пенна Беджлі. Водночас критики застерігають, що серіал небезпечно романтизує токсичну поведінку та переслідування, оскільки перетворює відвертого психопата на привабливого персонажа.

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"Оленя"

Рейтинг IMDb – 7,7

Під час своєї зміни в пабі комік Донні пригощає чашкою чаю самотню жінку, на ім'я Марта, адже та не має грошей. Після цього незнайомка починає надсилати йому сотні листів на день, чекати біля під'їзду та руйнувати його стосунки з рідними. Що цікаво, сюжет серіал заснований на реальному травматичному досвіді головного актора.

"Оленя": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають безкомпромісну чесність оповіді та потужну гру Джессіки Ганнінг, яка викликає водночас жах і глибокий жаль. Однак деякі рецензенти звертають увагу на емоційну важкість шоу, яку важко витримати чутливим глядачам через відверте зображення насильства.

"Хлоя"

Рейтинг IMDb – 6,7

Молода жінка Беккі веде скромне життя, доглядає за хворою матір'ю та відчуває заздрість до розкішного життя блогерки Хлої. Коли зірка соцмереж раптово помирає за загадкових обставин, Беккі створює фальшиву особистість, змінює стиль і хитрістю проникає в коло заможних друзів померлої. Намагаючись розкрити правду про трагедію, дівчина настільки заграється в чужу роль, що остаточно втрачає власний зв'язок із реальністю.

"Хлоя": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes критики підкреслюють вдале зображення цифрової залежності та похмуру атмосферу серіалу, яка тримає інтригу до фіналу. Водночас оглядачі критикують затягнутий темп у середині сезону та не завжди переконливу логіку дій другорядних героїв.

Також ми маємо для вас добірку найкращих психологічних трилерів про серійних маніяків, від яких стигне кров.