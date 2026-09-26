Якщо ви вже переглянули свіжі серії та прагнете полоскотати нерви схожими історіями про серійних убивць і гучні розслідування, зверніть увагу на ці напружені серіали.

"Чудовиська: Історія Ліззі Борден"

Рейтинг IMDb – 7,7

У серпні 1892 року тихе містечко Фолл-Рівер здригається від жорстокої розправи: заможного банкіра Ендрю Бордена та його дружину знаходять вбитими сокирою у власному будинку. Головною підозрюваною у кривавому подвійному вбивстві стає 32-річна донька загиблого, вчителька недільної школи Ліззі.

"Чудовиська: Історія Ліззі Борден": дивіться трейлер серіалу

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають блискуче втілення суперечливого жіночого образу Ліззі Борден. Водночас критикам не сподобалося трактування реальних фактів, через які межа між правдою та вигадкою часом розмивається.

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"Мисливець за розумом"

Рейтинг IMDb – 8,6

Наприкінці 70-х років двоє агентів ФБР починають досліджувати поведінку небезпечних убивць, щоб навчитися розкривати незрозумілі серійні злочини. Вони їздять в'язницями суворого режиму та беруть відверті інтерв'ю в найвідоміших злочинців Америки, серед яких Ед Кемпер і Чарльз Менсон. Кожна така розмова повільно змінює свідомість детективів і руйнує їхнє особисте життя.

"Мисливець за розумом": дивіться трейлер серіалу

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять фірмову режисуру Девіда Фінчера та глибокий психологічний підхід до дослідження зла. Водночас автори оглядів акцентують на повільному темпі розвитку подій, який вимагає від глядача терпіння та максимальної концентрації.

"Чорний птах"

Рейтинг IMDb – 8,1

Колишній зірковий спортсмен Джиммі Кін потрапляє за ґрати на десять років за торгівлю забороненими речовинами. Втім, федерали пропонують йому несподівану угоду. Чоловіка переводять до спеціальної тюрми для психічно хворих злочинців, де він має втертися в довіру до підозрюваного у вбивствах дівчат Ларрі Голла. Джиммі мусить дізнатися в маніяка місця поховання жертв до того, як той вийде на волю.

"Чорний птах": дивіться трейлер серіалу

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі підкреслюють неймовірний акторський дует Терона Еджертона та Пола Волтера Гаузера, гра якого викликає справжній мороз по шкірі. Водночас критики вказують на емоційну тяжкість деяких розмов, які можуть виявитися занадто гнітючими для чутливої аудиторії.

А якщо ви вже дивилися ці стрічки, ми підготували добірку культових фільмів жахів, які точно не дадуть вам заснути.