3 лучших психологических триллера, сюжет которых заставит сомневаться во всем

В современном мире кинематограф далеко не всегда может поразить своего зрителя. Впрочем, психологические триллеры способны удивить неожиданными сюжетными поворотами и создать напряжение, которое будет держать внимание до последней секунды.

Кино 24 подготовил подборку лучших фильмов этого жанра, которые стоит посмотреть вечером. Выбирайте ленту из перечня и готовьтесь усомниться в собственном восприятии реальности.

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"Бойцовский клуб" (1999)

Сюжет фильма разворачивается вокруг офисного работника, который страдает от бессонницы и ощущения бессмысленности жизни. Однажды главный герой знакомится с таинственным Тайлером Дерденом – харизматичным и бунтарским мужчиной, который живет без правил. Вместе они создают подпольный "Бойцовский клуб" – место, где люди могут избавиться от агрессии, борясь друг с другом. Впоследствии клуб становится масштабным движением, которое бросает вызов обществу.

"Бойцовский клуб": смотрите трейлер фильма онлайн

Отметим, ранее мы рассказывали о топовых фильмах на вечер, которые держат зрителей в напряжении до последней минуты.

"Престиж" (2006)

Двое фокусников Роберт и Альфред когда-то были друзьями, но после несчастного случая на сцене стали врагами. С тех пор каждый из них пытается придумать лучший трюк и переиграть другого, чтобы доказать собственное совершенство. Однако герои не замечают как заходят так далеко, что начинают разрушать свои жизни.

"Престиж": смотрите трейлер фильма онлайн

"Таинственная река" (2003)

В детстве трое 11-летних мальчиков стали жертвами страшного события. Впрочем, через много лет трагедия снова объединит их всех вместе. Оказывается, дочь одного из этих мужчин находят мертвой. Так, полиция начинает расследование, однако неожиданно под подозрением оказывается кто-то из друзей.

"Таинственная река": смотрите трейлер фильма онлайн