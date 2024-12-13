И чем больше мы узнаем, тем лучше понимаем, что за маской нормальности может скрываться что-то необычное. В новом выпуске спецпроекта "Фильм дня" 24 Канал совместно с обновленной платформой кино и телевидения Киевстар ТВ рассказывает об американском фильме ужасов "Ма".

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Встреча, которая навсегда изменила жизнь подростков которая навсегда изменила жизнь подростков

События фильма разворачиваются в тихом американском городке штата Огайо, где группа подростков ищет себе место для проведения вечеринок. Случайно они знакомятся с Сью Энн – одинокой женщиной среднего возраста, которая предлагает им в пользование подвал своего дома.

Эта щедрость кажется странной, но кто откажется от такого шанса? Точно не герои киноленты, желающие почувствовать жизнь на полную.

Тем более, Сью как бы "на одной волне с ними" и выдвигает лишь несколько простых требований:

не подниматься на второй этаж дома;

не сквернословить;

называть ее "Ма".

Сначала это казалось невинным развлечением, однако впоследствии поведение Ма начала вызывать тревогу. Ее одержимость новыми "друзьями" превращается в потребность контролировать каждый их шаг, и постепенно границы между заботой и навязчивостью стираются.

Красные флажки ее поведения становятся очевидными, а тайны прошлого один за другим вылезают на поверхность. Что скрывает Ма и на какие крайности она готова пойти, чтобы сохранить контроль над ситуацией?

Почему фильм стоит вашего внимания

"Ма" – не просто триллер, а психологическая история, которая держит зрителей в напряжении до последней минуты.

Актрису Октавию Спенсер все привыкли видеть в роли доброй и заботливой женщины, которая заботится о других, иногда больше, чем о себе. Однако в этом фильме она имела возможность примерить другое амплуа, перевоплотившись в героиню, чья одержимость только маскируется под дружелюбие.

Фильм мастерски играет с эмоциями зрителей, подбрасывая новые, неожиданные повороты и постепенно открывая тайны героев.

Ма пытается "переиграть" свою молодость, окружая себя новыми приятелями, большинство из которых могли бы быть ее детьми. Однако эти игры с прошлым ведут к непредсказуемым и страшным последствиям, которые показывают нам, насколько далеко могут зайти люди, в поисках принятия общества.

Фильм понравится любителям психологических триллеров с неожиданным финалом. А вы готовы заглянуть в подвал Ма?

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