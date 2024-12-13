І чим більше ми дізнаємося, тим краще розуміємо, що за маскою нормальності може ховатися щось незвичне. У новому випуску спецпроєкту "Фільм дня" 24 Канал спільно з оновленою платформою кіно і телебачення Київстар ТБ розповідає про американський фільм жахів "Ма".

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Зустріч, яка назавжди змінила життя підлітків

Події фільму розгортаються у тихому американському містечку штату Огайо, де група підлітків шукає собі місце для проведення вечірок. Випадково вони знайомляться із Сью Енн – самотньою жінкою середнього віку, яка пропонує їм у користування підвал свого будинку.

Ця щедрість видається дивною, але ж хто відмовиться від такого шансу? Точно не герої кінострічки, які бажають відчути життя на повну.

Тим паче, Сью наче "на одній хвилі з ними" і висуває лише декілька простих вимог:

не підніматися на другий поверх будинку;

не лихословити;

називати її "Ма".

Спочатку це здавалося невинною розвагою, однак згодом поведінка Ма почала викликати тривогу. Її одержимість новими "друзями" перетворюється на потребу контролювати кожен їхній крок, і поступово межі між турботою та нав'язливістю стираються.

Червоні прапорці її поведінки стають очевидними, а таємниці минулого один за одним вилазять на поверхню. Що приховує Ма і на які крайнощі вона готова піти, аби зберегти контроль над ситуацією?

Чому фільм вартий вашої уваги

"Ма" – не просто трилер, а психологічна історія, яка тримає глядачів в напрузі до останньої хвилини.

Акторку Октавію Спенсер всі звикли бачити у ролі доброї та турботливої жінки, яка піклується про інших, подекуди більше, ніж про себе. Проте у цьому фільмі вона мала змогу приміряти інше амплуа, перевтілившись у героїню, чия одержимість лише маскується під приязність.

Фільм майстерно грається з емоціями глядачів, підкидаючи нові, несподівані повороти та поступово відкриваючи таємниці героїв.

Ма намагається "переграти" свою молодість, оточуючи себе новими приятелями, більшість із яких могли б бути її дітьми. Однак ці ігри з минулим ведуть до непередбачуваних і страшних наслідків, які показують нам, наскільки далеко можуть зайти люди, шукаючи прийняття суспільства.

Фільм сподобається поціновувачам психологічних трилерів із несподіваним фіналом. А ви готові зазирнути у підвал Ма?

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