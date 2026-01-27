Был в эфире 72 года: какой сериал является самым длинным в мире

Всегда всем кажется, что популярный когда-то сериал "Санта-Барбара" имеет слишком много серий. Но оказалось, что это лишь цветочки рядом с гигантом киноиндустрии, которого не сумел перегнать пока никто.

Речь идет о телевизионной мыльной опере "Путеводный свет". Сначала все началось с 1937 года, когда запустили радиошоу, а уже с 1952 по 18 сентября 2009 года происходил показ на телевидении, передает 24 Канал.

Что известно о самом длинном сериале в мире?

История разворачивается в вымышленном городке Спрингфилд. В центре сюжета – жизнь нескольких семей с драмами, любовными интригами и историями героев, за которыми зрители наблюдали несколько десятилетий.

Интересный факт! "Путеводный свет" началось не как телесериал, а как радиошоу в 1937 году, созданное Ирной Филипс, бывшей учительницей, которая стала одной из основательниц жанра мыльной оперы. В 1952 году оно перешло на телевидение.

В шоу появлялись десятки героев и семейных линий – от Бауэров, Рутерленджей, Робертсов и Голденов до Грантов, Норрисов, Флетчеров, Мейсонов, Торпов, Мерлеров и Сполдингов, что делало сюжетные повороты очень насыщенными и межпереплетенными.

Название сериала происходит от сюжетной детали: один из персонажей, Рутлендж, часто оставлял свет в своем доме включенным – как символ готовности помочь тем, кто оказался в беде.

"Путеводный свет" / Фото IMDb

Рейтинг сериала на платформе IMDb составляет – 6,6.

Интересные факты о сериале "Путеводный свет"

Общее количество серий – 18 262 .

. Общая продолжительность: 169 дней 10 часов и 15 минут.

За свою историю шоу было номинировано более 375 раз и получило примерно 98 наград в сфере телевидения.

Этот сериал считается одним из первых и самых влиятельных представителей жанра мыльной оперы на американском телевидении.

После того, как рейтинги уменьшились и изменились приоритеты зрителей, канал CBS прекратил производство сериала – последний эпизод вышел 18 сентября 2009 года. Даже после завершения "Путеводный свет" остается важной частью истории телевидения и часто упоминается в контексте рекордсмена среди других телевизионных шоу.