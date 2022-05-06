Путин совершил ошибку, – Лиев Шрайбер рассказал о мужестве украинцев в эфире американского шоу

Американский актер Лиев Шрайбер рассказал американцам о посещении Украины. Он отметил об стойкости и мужестве украинцев и о непосредственной помощи пострадавшим от войны.

Лиев Шрайбер присоединился к благотворительной организации World Central Kitchen, передает 24 канал. Сначала он готовил борщ для переселенцев на границе в Перемышле, а затем приехал во Львов. Там он пообщался с психологом Еленой Коссак о войне и поддержке украинцев в рамках проекта психологической помощи.

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Лиев Шрайбер рассказал о мужестве украинцев в эфире американского шоу

В эфире американского шоу Morning Joe, актер, снимавшийся в фильмах "Люди Икс" и "Французский вестник", в первую очередь отметил о силе украинского народа.

Когда я оказался внутри Украины, мне было невероятно увидеть невероятную стойкость и мужество украинцев. Я считаю, что Путин совершил свою самую большую ошибку,

– сказал он.

По его словам, действия Путина напомнили всем американцам, что значит ими быть. Кроме этого, он "пытался понять, как мы можем помочь украинцам, потому что не каждый может сесть в самолет и улететь во Львов".

Шрайбер в видео подчеркнул, что решил облегчить процесс пожертвований тем американцам, которые хотят поддержать Украину. С этой целью он стал соучредителем организации BlueCheck Ukraine. Он объяснил, что она принимает эти пожертвования, а компании Ropes & Grey и Integrity Risk проверяют получателей средств во избежание мошенничества.

Я знал, что американцы хотят помочь, но не знают, как. Именно поэтому мы решили облегчить для них этот процесс и гарантировать, что пожертвованные деньги дойдут до остро нуждающихся украинцев.

– сказал он.

Лиев Шрайбер рассказал о мужестве украинцев в эфире американского шоу: смотрите видео

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Волонтеры выразили благодарность Шрайберу

Напомним, на днях творческая команда англоязычного спецпроекта Ukraine24 World создала трогательный ролик о том, как Шрайбер помогает Украине сражаться с последствиями российской агрессии. Таким образом, они выразили благодарность актеру.

В ролике они собрали историю волонтерства звезды Голливуда и его впечатление от стойкости украинцев.