От молчаливого водителя до вспыльчивого Кена: 4 лучшие роли Райана Гослинга ко дню рождения актера

По этому случаю 24 Канал подготовил подборку самых ярких лент с участием именинника для вашего идеального киновечера.

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"Драйв" (2011)

Рейтинг IMDb: 7,8

Днем главный герой работает автомехаником и выполняет опасные каскадерские трюки на съемочных площадках. Ночью же он превращается в хладнокровного водителя для местных грабителей. Его размеренная жизнь резко меняется после знакомства с очаровательной соседкой Айрин. Теперь молчаливому наемнику придется рисковать всем ради спасения девушки и ее семьи от жестокой мафии.

"Драйв": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятную визуальную составляющую, гипнотический саундтрек и гениальную режиссуру Николаса Виндинга Рефна. Однако киноэксперты критикуют фильм за чрезмерную жестокость в финальных сценах и отсутствие эмоциональных диалогов между персонажами.

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"Ла-Ла Ленд" (2016)

Рейтинг IMDb: 8,0

Молодая амбициозная актриса Миа между неудачными прослушиваниями подает кофе кинозвездам в местном кафе. В то же время талантливый джазовый музыкант Себастьян вынужден играть простые мелодии в дешевых барах, чтобы заработать. Судьба сводит этих двух мечтателей в вечернем Лос-Анджелесе. Однако неожиданный карьерный успех начинает разрушать их страстные романтические отношения.

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"Ла-Ла Ленд": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятную химию между актерами, очаровательную музыку и гениальную режиссуру Дэмьена Шазелла. Однако некоторые киноэксперты критикуют картину за меланхоличный финал и отсутствие классического голливудского хэппи-энда.

"Бегущий по лезвию 2049" (2017)

Рейтинг IMDb: 8,0

Офицер полиции Лос-Анджелеса по имени Кей работает охотником за старыми моделями искусственных людей. Во время очередного задания герой находит секретную информацию о способности репликантов рожать детей. Эта страшная тайна грозит уничтожить остатки общества и вызвать масштабную войну. Теперь полицейский должен разыскать пропавшего тридцать лет назад Рика Декарда, чтобы спасти мир.

"Бегущий по лезвию 2049": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают роскошную операторскую работу и режиссуру Дени Вильнева. Однако киноэксперты критикуют фильм за слишком медленный темп повествования и длительный хронометраж.

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"Барби" (2023)

Рейтинг IMDb: 6,8

Стереотипная Барби живет в идеальном розовом мире, где нет забот и печалей. Неожиданно она начинает думать о смерти и сразу теряет свою пластиковую форму. Героиня отправляется в реальный мир людей в поисках своей хозяйки и решения своих экзистенциальных проблем. Кен едет вместе с ней и неожиданно открывает для себя всю красоту патриархата.

"Барби": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают остроумный сценарий, блестящую самоиронию актеров и режиссуру Греты Гервиг. Однако консервативные киноэксперты критикуют фильм за прямолинейный социальный посыл и несколько хаотичную развязку.

Также 12 ноября свой день рождения отмечает Энн Хэтэуэй. По этому случаю мы подготовили подборку лучших фильмов, в которых снялась актриса.