Від мовчазного водія до запального Кена: 4 найкращі ролі Раяна Гослінга до дня народження актора

З цієї нагоди 24 Канал зібрав найяскравіші стрічки за участю іменинника для вашого ідеального кіновечора.

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"Драйв" (2011)

Рейтинг IMDb: 7,8

Вдень головний герой працює автомеханіком та виконує небезпечні каскадерські трюки на знімальних майданчиках. Вночі ж він перетворюється на холоднокровного водія для місцевих грабіжників. Його розмірене життя різко змінюється після знайомства з чарівною сусідкою Айрін. Тепер мовчазному найманцю доведеться ризикувати всім заради порятунку дівчини та її родини від жорстокої мафії.

"Драйв": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірний візуал, гіпнотичний саундтрек та геніальну режисуру Ніколаса Віндінга Рефна. Однак кіноексперти критикують фільм за надмірну жорстокість у фінальних сценах і брак емоційних діалогів між персонажами.

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"Ла-Ла Ленд" (2016)

Рейтинг IMDb: 8,0

Молода амбітна акторка Мія між невдалими прослуховуваннями подає каву кінозіркам у місцевому кафе. Водночас талановитий джазовий музикант Себастьян змушений грати прості мелодії у дешевих барах заради заробітку. Доля зводить цих двох мрійників разом у вечірньому Лос-Анджелесі. Однак несподіваний кар'єрний успіх починає руйнувати їхні палкі романтичні стосунки.

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"Ла-Ла-Ленд": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну хімію між акторами, чарівну музику та геніальну режисуру Дам'єна Шазеля. Однак окремі кіноексперти критикують стрічку за меланхолійний фінал і нестачу класичного голлівудського гепі-енду.

"Той, хто біжить по лезу 2049" (2017)

Рейтинг IMDb: 8,0

Офіцер поліції Лос-Анджелеса на ім'я Кей працює мисливцем за старими моделями штучних людей. Під час чергового завдання герой знаходить секретну інформацію про можливість реплікантів народжувати дітей. Ця страшна таємниця загрожує знищити залишки суспільства та викликати масштабну війну. Тепер поліцейський мусить розшукати зниклого тридцять років тому Ріка Декарда для порятунку світу.

"Той, хто біжить по лезу 2049": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають розкішну операторську роботу та режисуру Дені Вільнева. Однак кіноексперти критикують фільм за надто повільний темп оповіді і тривалий хронометраж.

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"Барбі" (2023)

Рейтинг IMDb: 6,8

Стереотипна Барбі живе в ідеальному рожевому світі, де немає турбот і печалей. Несподівано вона починає думати про смерть та одразу втрачає свою пластикову форму. Героїня вирушає у реальний світ людей для пошуку власниці та розв'язання своїх екзистенційних проблем. Кен їде разом із нею і несподівано відкриває для себе всю красу патріархату.

"Барбі": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають дотепний сценарій, блискучу самоіронію акторів та режисуру Ґрети Ґервіґ. Однак консервативні кіноексперти критикують фільм за прямолінійний соціальний меседж і трохи хаотичну розв'язку.

Також 12 листопада свій день народження святкує Енн Гетевей. З цієї нагоди ми підготували добірку найкращих фільмів, де знялась акторка.