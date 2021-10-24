Райан Гослинг может исполнить роль Кена в фильме с Марго Робби о кукле Барби

Как сообщило издание Deadline, актер Райан Гослинг почти согласился на участие в фильме, который будет посвящен жизни известной куклы Барби. Гослинг должен сыграть Кена – возлюбленного куклы, тогда как Марго Робби исполнит роль Барби.

Сначала Райан Гослинг отказался от роли из-за слишком плотного графика съемок. Однако сейчас звезда Голливуда на финальном этапе переговоров относительно своей будущей роли.

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Интересно, что режиссером ленты от кинокомпании Warner Bros. выступит Грета Гервиг, которая приобрела значительную популярность благодаря фильму "Маленькие женщины" и "Леди Берд". Также известно, что фильм начнется уже в следующем году и, вероятно, выйдет на экраны в 2023 году. Подробности сюжета ленты о кукле Барби пока неизвестны.

В интервью британскому Vogue Марго Робби, которая также выступит продюсером будущей кинокартины, прокомментировала, что на самом деле в обществе с куклой Барби связано много ностальгических ассоциаций и стереотипов. Поэтому ей будет интересно принять участие в проекте, который поможет их разрушить.

Когда люди слышат о Барби, они думают, что уже знают, каким будет фильм. Но когда узнают, что режиссером будет Грета Гервиг, их реакция меняется: "О, ну может, я и не знаю",

– поделилась актриса.

А пока проект о жизни кукол в процессе съемки, поклонники ожидают увидеть Райана Гослинга в триллере "Серый человек" (The Gray Man) от братьев Руссо для Netflix, а Марго Робби – в драме "Вавилон" (Babylon) от режиссера Дэмьена Шазелла.