После того, как в 2016 году фильм "Отряд самоубийц" потерпел тотальный провал от критиков и зрителей, все очень ждали реабилитации любимых героев во франшизе "Отряд самоубийц: Миссия навылет". Джеймса Ганна уволили в Marvel после "Стражей галактики" и его добродушно пригласили Warner Bros. и DC Comics для грязной, казалось бы, работы – но он с этим справился, как и герои его нового фильма.

Не пропустите Первые отзывы на "Отряд самоубийц 2" – хвалят кровавое, непредсказуемое приключение Джеймса Ганна

Самые интересные факты об "Отряде самоубийц 2"

1. Сюжет фильма и актеры

Августовская премьера 2021 года "Отряда самоубийц 2" отличается от предыдущего фильма "Отряд самоубийц" всем: как доброкачественной картинкой и спецэффектами, так и сюжетной независимостью. По новому сюжету, всех пожизненно заключенных преступников отправляют на новое задание – как отряд бесстрашных солдат, которым нечего терять. Поэтому врагам и всем подонкам стоит бояться нашествия этих кровавых солдат, которые одержат победу любой ценой. К роли Харли Квинн вернулась Марго Робби, полковника Рика Флега сыграл Юэль Киннаман, Джай Кортни исполнил роль Джорджа "Диггера" Гаркнесса или Капитана Бумеранга и, конечно, Виола Дэвис в роли руководительницы проекта, по имени Аманда Воллер.

Новичками в фильме "Отряд самоубийц 2" стали: Идрис Эльба в роли Бладспота, Давид Дастмалчян – Человек-горошина, Миротворца сыграл Джон Сина, Питер Капальди – Мыслителя, Даниэл Мелшиор выступил в роли Крысолова.

Интересно, что на роль Миротворца (Кристофера Смита) был приглашен известный американский реслер – Джон Сина.

2. Марго Робби снова согласилась на роль Харли Квинн благодаря Джеймсу Ганну

The Hollywood Reporter сообщили, что после того, как Марго Робби прочитала сценарий "Отряда самоубийц 2", она была рада узнать, что у руля будет Джеймс Ганн. Робби играет роль безудержной Харли Квинн в третий раз, учитывая проект DC "Хищные птицы".

Если бы я прочитала сценарий и не знала, что Джеймс Ганн собирается его снимать, это было бы категоричным "нет",

– сказала Робби на премьере "Отряда самоубийц 2".



Марго Робби с Джеймсом Ганном на премьере "Отряд самоубийц: миссия навылет" / Фото The Hollywood Reporter

3. Новый фильм DC "сольет" в рейтингах диснеевский "Круиз по джунглям" – прогнозы

Всю неделю пользователи Gold Derby (американский сайт по прогнозированию наград – Кино 24) гадали, какой фильм выиграет в прокате в США в выходные с 6 по 8 августа, – и наибольшую вероятность победить должен "Отряд самоубийц 2". Результаты будут вот-вот, поэтому следите за обновлением новости.

К теме О любви, крысах и супергероях в интервью с актером "Отряда самоубийц 2" Идрисом Эльбой

4. Скандал Джеймса Ганна с Мартином Скорсезе

Джеймс Ганн прокомментировал критику культового режиссера Мартина Скорсезе в отношении фильмов Marvel. Ганн считает, что это циничный путь популяризации своего имени.

Мне кажется, что это выглядит ужасно циничным, ведь он продолжал выступать против Marvel, используя это как средство продвижения своего фильма. Он критиковал Marvel, чтобы привлечь внимание прессы к своему проекту. Он создавал свой фильм в тени экранизаций Marvel, и поэтому он использовал ситуацию, чтобы привлечь внимание к тому, что не привлекло столько внимания, сколько он бы хотел,

– заявил Ганн в программе Happy Sad Confused.

5. Рейтинг "Отряда самоубийц 2" на Rotten Tomatoes и позитивные прогнозы критиков

По словам Screen Rant отзывы по The Suicide Squad до сих пор были невероятно положительными, ведь критики одобрительно отреагировали на фильм Джеймса Ганна по киновселенной DC, и он получил рейтинг Certified Fresh и 97% на Rotten Tomatoes. Это совершенно неожиданный теплый прием, ведь в целом вселенная DC от Warner Bros. пострадала от достаточно негативного критического приема, в частности, для фильма "Бэтмен против Супермена: Рассвет Справедливости" (28% на Rotten Tomatoes), Отряд самоубийц (26% на Rotten Tomatoes) и Лига Справедливости (40% на Rotten Tomatoes). Здесь, безусловно, есть некоторые переменные: зрители по-разному оценивают фильмы, последние два пострадали из-за вмешательства студии, и многое другое. Но с точки зрения обзоров, The Suicide Squad больше подходит таким фильмам, как Wonder Woman (93% на Rotten Tomatoes) и Shazam! (90% на Rotten Tomatoes).

Не пропустите "Отряд самоубийц: Миссия навылет": все, что сегодня известно о фильме, и яркие новые кадры

6. Премьера фильма в США

В США официальная звездная премьера фильма "Отряд самоубийц 2" состоялась 3 августа 2021 года. Джеймс Ганн обнародовал совместную фотографию с актерами и коллегами по съемочной площадке, написав в своем инстаграме слова благодарности.

Хорошо, премьера #TheSuicideSquad стала ярким событием в жизни. Смотреть фильм на большом экране в окружении друзей и семьи было потрясающе. Спасибо всем моим сотрудникам на всех уровнях, благодаря которым это произошло,

– поблагодарил режиссер фильма.

7. Что написано на куртке Харли Квинн?

Режиссер фильма придумал огромный список слоганов для куртки Харли Квинн. Надпись, как и планировалось, разместили на спине. Он звучит так: "Живи долго – умирай клоуном": #LiveFastDieClown. Добавим, что это преобразованный неофициальный девиз панк-культуры – "Живи быстро, умри молодым". Но кредо Анна как нельзя лучше отражает весь замысел фильма "Отряда самоубийц 2" как особое произведение воображения режиссера.

"Отряд самоубийц: Миссия навылет" 2021: смотрите трейлер фильма на украинском