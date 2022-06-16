В фильме к Гослингу присоединились Марго Робби, Америка Феррера, Симу Лю, Кейт Маккиннон, Сирша Ронан и Уилл Феррелл. Премьера фильма намечена на июль 2023 года.

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Как выглядит Райан Гослинг в образе Кена в фильме "Барби"

В среду, 15 июня, студия опубликовала фотографию, демонстрирующую новый образ актера Райана Гослинга в образе Кена. В нем у звезды "Ла-Ла Ленда" обесцвеченные светлые волосы, загар и пресс с шестью кубиками.



Райан Гослинг в образе Кена в фильме "Барби" / Фото Warner Bros.

Реакция сети

Поклонники разделились по поводу фотографии, многие отметили, что 41-летний актер слишком стар, чтобы играть культовую куклу. Ведь Марго Робби, играющей Барби, 31 год.

Я люблю Райана Гослинга, но 40-летний Кен сошел с ума. Мне очень жаль,

– написал поклонник в твиттере.

Другой дополнил: "Чрезвычайно тронут тем, что Кену (Раяну Гослингу – Кино 24) в фильме о Барби 41 год". Еще один пользователь написал: "Раяну Гослингу 41 год. Ему не нужно играть Кена, пожалуйста".

Однако другие фанаты сказали, что сначала стоит дождаться целого фильма, чем судить по одной фотографии.

"Райан Гослинг практически идеален в роли Кена в Барби", – написал поклонник.

Напомним, фотография Кена появилась спустя почти два месяца после того, как Warner Bros. выпустила первое изображение Робби в костюме Барби, которые многие пользователи назвали идеальным образом.

Реакция сети на образ Райана Гостинга в фильме "Барби" / Скриншоты из твиттера

Марго Робби в образе куклы Барби

Кроме Райана, можно увидеть Марго Робби в образе куклы Барби. Австралийская актриса с широкой блестящей улыбкой садится за руль потрясающего розового Chevrolet Corvette.

Любителям классической куклы будет интересно увидеть интерпретацию голливудской студии и, конечно, гардероб Барби. На фото Робби одета в топ с вырезом halter в сине-белую полоску, дополненная повязкой в горошек и массивным браслетом из бисера. Ее пышные светлые волосы спадают ниже плеча.



Марго Робби в виде куклы Барби / Фото Warner Bros.

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Как сообщает CNN, прорыв Робби на экране произошел, когда она сыграла вместе с Леонардо Ди Каприо в мрачной комедии Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит". Она была номинирована на премию Оскар за роль злосчастной олимпийской фигуристки Тони Гардинг в фильме "Я, Тоня" в 2017 году, а также воплотила роль злодея из комиксов DC Гарли Квинн.

Любопытно. Впервые Барби появилась в 1959 году, когда Рут Хендлер, одна из основательниц компании по производству игрушек Mattel, была вдохновлена наблюдением за своей дочерью Барбарой, часами игравшей с бумажными куклами. И первая в мире Барби имела светлые волосы, голубые глаза и была одета в купальный костюм. Как сообщает Britannica, каждую секунду в мире продается две куклы Барби.