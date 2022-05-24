Через 7 часов трейлер набрал 11 миллионов просмотров, сообщает 24 канал. Если ролик будет продолжать набирать обороты, то сможет превзойти "Мстителей" или "Человек-паука: Нет пути домой" и стать рекордсменом по количеству просмотров в сутки.

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Marvel показала новый трейлер фильма "Тор: Любовь и гром"

В ролике показывают историю космического викинга Тора Одиссона. Он начинается с того, что Тор (Крис Гемсворт) возвращается в удивительную форму после того, как набрал несколько килограммов во время пятилетнего скачка во времени в "Мстителях: Финал".

Актриса Натали Портман приобщилась к своим коллегам и превратилась в ученую Джейн, в которую влюблен Тор.

Он не был обычным человеком, он был богом. После сохранения планеты Земля, Тор отправился в новое путешествие. Он пришел в форму, прошел путь от папы к богу. После этого он вернул себе титул единого Тора... Однако, встретил Джейн Фостер, бывшую девушку, к которой, уппсс, он опять что-то чувствует,

– говорится в трейлере.



Джейн Фостер и Тор в фильме "Тор: Любовь и гром" / Скриншот с трейлера

Яркий, стильный трейлер задает тон фильму в истинном образе Тайки Вайтити, снявшем популярный "Тор: Рагнарек" и вернувшийся в режиссерское кресло "Любовь и гром". В фильме также появятся Стражи Галактики (Звездный лорд, Мантис, Небула и Грут. Они должны сопровождать Тора в его путешествии) и Тесса Томпсон, которая снова сыграет свою любимую фанатами роль Валькирии.

Конечно, самым важным моментом в трейлере является момент, когда Джейн Фостер в исполнении Натали Портман предстает в образе могущественного Тора.

"Тор: Любовь и гром" должен выйти в кинотеатрах 8 июля 2022 года.

"Тор: Любовь и гром": смотрите трейлер

Супергеройская лента "Тор: Любовь и гром" войдет в 4 фазы киновселенной Marvel. Все события будут проходить после решающей битвы с Таносом. В одном комментарии режиссер Джеймс Ганн признался, что сюжет "Тора: Любовь и гром" сохранит самую драматичную часть комиксов о супергерое. Речь шла об онкоболезни Джейн, которая заставит Тора делать все, чтобы спасти девушке жизнь.

Напомним, предыдущий трейлер фильма "Тор: Любовь и гром" набрал рекордное количество просмотров. За первые 24 часа после выпуска на всех цифровых платформах его просмотрели более 209 миллионов пользователей.

Это поставило ролик на первое место среди трейлеров Marvel по количеству просмотров за день, уступая только "Мстителям: Война бесконечности" (230 миллионов) и "Мстителям: Финал" (289 миллионов). Со всем тем, первое место по-прежнему принадлежит "Человеку-пауку: Нет пути домой", который за первые 24 часа набрал потрясающие 355,5 миллиона просмотров.