За 7 годин трейлер набрав 11 мільйонів переглядів, повідомляє 24 канал. Якщо ролик продовжуватиме набирати обертів, то зможе перевершити "Месників" або "Людину-павука: Додому шляху нема" і стати рекордсменом за кількістю переглядів за добу.

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Marvel показала новий трейлер фільму "Тор: Кохання та грім"

У ролику показують історію космічного вікінга Тора Одісона. Він починається з того, що Тор (Кріс Гемсворт) повертається в дивовижну форму після того, як набрав кілька кілограмів під час п'ятирічного стрибка у часі в "Месниках: Фінал".

Актриса Наталі Портман долучилася до своїх колег і перевтілилася у науковицю Джейн, в яку закоханий Тор.

Він не був звичайною людиною, він був богом. Після збереження планети Земля, Тор вирушив у нову подорож. Він прийшов у форму, пройшов шлях від тата до бога. Після цього всього він повернув собі титул єдиного Тора... Однак, зустрів Джейн Фостер, колишню дівчину, до якої, уппсс, він знову щось відчуває,

– йдеться у трейлері.



Джейн Фостер та Тор у фільмі "Тор: Кохання та грім" / Скриншот з трейлера

Яскравий, стильний трейлер задає тон фільму в істинному образі Тайки Вайтиті, який зняв популярний "Тор: Рагнарек" і повернувся в режисерське крісло "Кохання та грому". У фільмі також з'являться Вартові Галактики (Зоряний лорд, Мантіс, Небула та Грут. Вони мали б супроводжувати Тора у його подорожі) та Тесса Томпсон, яка знову зіграє свою улюблену фанатами роль Валькірії.

Звичайно, найважливішим моментом у трейлері є мить, коли Джейн Фостер у виконанні Наталі Портман постає в образі могутнього Тора.

"Тор: Любов і грім" має вийти у кінотеатрах 8 липня 2022 року.

"Тор: Любов і грім": дивіться трейлер

Супергеройська стрічка "Тор: Кохання і грім" увійде до 4 фази кіновсесвіту Marvel. Всі події відбуватимуться після вирішальної битви з Таносом. В одному коментарі режисер Джеймс Ганн зізнався, що сюжет "Тор: Кохання і грім" збереже найдраматичнішу частину коміксів про супергероя. Мова йшла про онкохворобу Джейн, яка змусить Тора робити все, аби врятувати дівчині життя.

Нагадаємо, попередній трейлер фільму "Тор: Кохання і грім" набрав рекордну кількість переглядів. За перші 24 години після випуску на всіх цифрових платформах його переглянули понад 209 мільйонів користувачів.

Це поставило ролик на перше місце серед трейлерів Marvel за кількістю переглядів за день, поступаючись лише "Месникам: Війна нескінченності" (230 мільйонів) та "Месникам: Фінал" (289 мільйонів). З усім тим, перше місце, як і раніше, належить "Людині-павуку: Дому шляху нема", яка за перші 24 години набрала приголомшливі 355,5 мільйона переглядів.