Це поставило ролик на перше місце серед трейлерів Marvel за кількістю переглядів за день, поступаючись лише "Месникам: Війна нескінченності" (230 мільйонів) та "Месникам: Фінал" (289 мільйонів). З усім тим, перше місце, як і раніше, належить "Людині-павуку: Дому немає", яка за перші 24 години набрала приголомшливі 355,5 мільйона переглядів.

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Яким вийшов трейлер фільму "Тор: Кохання та грім"

Трейлер четвертого фільму про Тора "Тор: Кохання та грім", заснований на класичній пісні Sweet Child O'Mine гурту Guns N' Roses, триває майже дві хвилини. Він починається з того, що Тор (Кріс Хемсворт) повертається в дивовижну форму після того, як Бог Грому набрав кілька фунтів під час п'ятирічного стрибка у часі в "Месниках: Фінал".

Яскравий, стильний трейлер задає тон фільму в істинному образі Тайки Вайтиті, який зняв популярний "Тор: Рагнарек" і повернувся в режисерське крісло "Кохання та грому". У фільмі також з'являться Вартові Галактики (Зоряний лорд, Мантіс, Небула та Грут. Вони мали б супроводжувати Тора у його подорожі) та Тесса Томпсон, яка знову зіграє свою улюблену фанатами роль Валькірії.

Звичайно, найважливішим моментом у трейлері є фінал, коли Джейн Фостер у виконанні Наталі Портман постає в образі Могутнього Тора.

"Тор: Любов і грім" має вийти у кінотеатрах 8 липня 2022 року.

"Тор: Любов і грім": дивіться трейлер