Это поставило ролик на первое место среди трейлеров Marvel по количеству просмотров за день, уступая только "Мстителям: Война бесконечности" (230 миллионов) и "Мстителям: Финал" (289 миллионов). Со всем тем, первое место по-прежнему принадлежит "Человеку-пауку: Дому нет", который за первые 24 часа набрал потрясающие 355,5 миллиона просмотров.

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Каким вышел трейлер фильма "Тор: Любовь и гром"

Трейлер четвертого фильма о Торе "Тор: Любовь и гром", основанный на классической песне Sweet Child O'Mine группы Guns N' Roses, длится почти две минуты. Он начинается с того, что Тор (Крис Хемсворт) возвращается в удивительную форму после того, как Бог Грома набрал несколько фунтов во время пятилетнего скачка во времени в "Мстителях: Финал".

Яркий, стильный трейлер задает тон фильму в истинном образе Тайки Вайтити, снявшем популярный "Тор: Рагнарек" и вернувшийся в режиссерское кресло "Любовь и гром". В фильме также появятся Стражи Галактики (Звездный лорд, Мантис, Небула и Грут. Они должны сопровождать Тора в его путешествии) и Тесса Томпсон, которая снова сыграет свою любимую фанатами роль Валькирии.

Конечно, самым важным моментом в трейлере является финал, когда Джейн Фостер в исполнении Натали Портман предстает в образе Могучего Тора.

"Тор: Любовь и гром" должен выйти в кинотеатрах 8 июля 2022 года.