Райан Гослинг в образе Кена в фильме "Барби": как отреагировали фанаты творчества актера
Источник:Independent
Warner Bros. выпустила первый кадр с Райаном Гослингом в роли Кена в "Барби" – и фанаты не знают, что и думать. В будущем фильме режиссера Греты Гервиг актер сыграет культовую модную куклу.
В фильме к Гослингу присоединились Марго Робби, Америка Феррера, Симу Лю, Кейт Маккиннон, Сирша Ронан и Уилл Феррелл. Премьера фильма намечена на июль 2023 года.
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Как выглядит Райан Гослинг в образе Кена в фильме "Барби"
В среду, 15 июня, студия опубликовала фотографию, демонстрирующую новый образ актера Райана Гослинга в образе Кена. В нем у звезды "Ла-Ла Ленда" обесцвеченные светлые волосы, загар и пресс с шестью кубиками.
Райан Гослинг в образе Кена в фильме "Барби" / Фото Warner Bros.
Реакция сети
Поклонники разделились по поводу фотографии, многие отметили, что 41-летний актер слишком стар, чтобы играть культовую куклу. Ведь Марго Робби, играющей Барби, 31 год.
Я люблю Райана Гослинга, но 40-летний Кен сошел с ума. Мне очень жаль,
– написал поклонник в твиттере.
Другой дополнил: "Чрезвычайно тронут тем, что Кену (Раяну Гослингу – Кино 24) в фильме о Барби 41 год". Еще один пользователь написал: "Раяну Гослингу 41 год. Ему не нужно играть Кена, пожалуйста".
Однако другие фанаты сказали, что сначала стоит дождаться целого фильма, чем судить по одной фотографии.
"Райан Гослинг практически идеален в роли Кена в Барби", – написал поклонник.
Напомним, фотография Кена появилась спустя почти два месяца после того, как Warner Bros. выпустила первое изображение Робби в костюме Барби, которые многие пользователи назвали идеальным образом.
Реакция сети на образ Райана Гостинга в фильме "Барби" / Скриншоты из твиттера
Марго Робби в образе куклы Барби
Кроме Райана, можно увидеть Марго Робби в образе куклы Барби. Австралийская актриса с широкой блестящей улыбкой садится за руль потрясающего розового Chevrolet Corvette.
Любителям классической куклы будет интересно увидеть интерпретацию голливудской студии и, конечно, гардероб Барби. На фото Робби одета в топ с вырезом halter в сине-белую полоску, дополненная повязкой в горошек и массивным браслетом из бисера. Ее пышные светлые волосы спадают ниже плеча.
Марго Робби в виде куклы Барби / Фото Warner Bros.
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Как сообщает CNN, прорыв Робби на экране произошел, когда она сыграла вместе с Леонардо Ди Каприо в мрачной комедии Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит". Она была номинирована на премию Оскар за роль злосчастной олимпийской фигуристки Тони Гардинг в фильме "Я, Тоня" в 2017 году, а также воплотила роль злодея из комиксов DC Гарли Квинн.Любопытно. Впервые Барби появилась в 1959 году, когда Рут Хендлер, одна из основательниц компании по производству игрушек Mattel, была вдохновлена наблюдением за своей дочерью Барбарой, часами игравшей с бумажными куклами. И первая в мире Барби имела светлые волосы, голубые глаза и была одета в купальный костюм. Как сообщает Britannica, каждую секунду в мире продается две куклы Барби.