На днях первой части фильма "Дэдпул" исполнилось аж 5 лет. Райан Рейнольдс, который играл главного героя, опубликовал потерянный ответ своему фанату. Это письмо было написано после релиза фильма.

К пятилетию первого фильма о Дэдпуле Райан Рейнольдс опубликовал утерянное письмо для своего фаната Хантера.

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Хантер в шутку написал самому Дедпулу, поблагодарив за фильм, который студия не стала "смягчать". Также фанат выразил свои надежды, что вторая часть ленты не будет такой "отстойный, как много сиквелов" и добавил, что будет рад любому ответу даже с автографом от Райана Рейнольдса. А еще он попросил совета, как стать таким же "крутым".

Прошло 5 лет, а я не перестаю восхищаться поклонниками "Дэдпула". Хантер написал мне это письмо после выхода первого фильма, а мой ответ почему-то так и не отправили. Но он неплохо постарел. Ну, в большинстве,

– написал Рейнольдс.

О чем Райан Рейнольдс написал поклоннику

Ответ датирован 16 марта 2016 года. Рейнольдс поблагодарил Хантеру, рассказал в письме о всех самых ярких периодах того года и поделился планами. Он пошутил о соглашении между Disney и Fox, похвастался удачным вложением в музыкальный фестиваль Fyre и признался, что игра в кино для него единственный бизнес. Он также отметил, что не планирует вкладываться в сторонние бизнесы, как это сделали другие звезды. Словом, из предсказаний актера не осуществилось почти ничего.

"Я очень рад тому, как зрители приняли "Дэдпула" и доволен, что нам удалось снять тот фильм, который мы хотели. Можешь себе представить Дэдпула в киновселенной Marvel в Disney? Хахахахаха. Что касается сиквелов, то их будет множество. Ожидай их каждые 2 года, как по часам!"

"Кажется, в ближайшем будущем я буду очень занят. Блейк беременна нашим вторым (и последним!) ребенком. Но когда в 2020-м выйдет "Дэдпул-3", то у меня наверняка будет время на тесное личное общение с фанатами. Рукопожатие и объятия – это всегда лучше, чем письма или дэбы. ЛОЛ. А до тех пор, давай поддерживать связь на Vine!".

Пять лет спустя я все еще трепещу перед фанатами Дэдпула. Хантер написал мне это письмо после выхода #Deadpool , и почему-то мой ответ так и не был отправлен. Держит. По большей части. pic.twitter.com/xYh1XChIb3 - Райан Рейнольдс (@VancityReynolds) 13 февраля 2021 г.

Заметим, что Рейнольдс сейчас владеет несколькими компаниями, учитывая производство джина Aviation, мобильный интернет-провайдер Mint и футбольный клуб "Рексхэм". Фестиваль будет Fyre стал одним из крупнейших финансовых провалов последних лет. Также в семье Райана Рейнольдса и Блейк Лавли подрастает уже третий ребенок!

Третью часть "Дэдпула" отложили на долго, а из-за пандемии COVID-19 Рейнольдс не сможет пожать руки фанатам.

В январе стало известно, что фильм действительно станет частью киновселенной Marvel, но серия таки сохранит возрастной рейтинг "R". Работа над сценарием еще не закончена, поэтому съемки вряд ли начнутся до конца 2021 года.

Сюжет фильма "Дэдпул"

Бесчестно уволен оперативник спецназа работает наемником. Он встречает проститутку Ванессу и у них возникают романтические отношения. Через год Уилсон делает девушке предложение. Но впоследствии у него диагностируют неизлечимый рак, поэтому мужчина оставляет Ванессу без предупреждения, чтобы ей не пришлось смотреть, как он умирает.

Уилсону предлагают экспериментальные лекарства против рака. Ему вводят сыворотку, предназначенную для пробуждения скрытых мутантных генов. Это исказило его лицо, но именно так на свет появился Дэдпул – саркастический и нетипичный супергерой, способный к регенерации.

Первая часть фильма вышла на экраны 11 января 2016 года.