Актеры, которые не дожили до 30: что унесло жизни народных любимцев

Многие всемирно известные актеры получили признание, или даже Оскар уже посмертно. Некоторые из них даже успели почувствовать, насколько полюбились кинолюбителям после премьеры лент.

24 Канал подготовил для вас перечень талантливых личностей, чей потенциал не был полностью раскрыты зрителям из-за использования психотропных веществ или других трагических обстоятельств.

Рекомендуем 5 документальных фильмов об азартных играх, которые понравятся не только игрокам

Известные актеры, умершие до 30

Джин Харлоу

Актриса умерла в 26 лет из-за серьезных проблем с почками, которые обнаружили у Джин прямо на съемочной площадке. Она была одной из самых успешных актрис 1930-х годов. Джин Харлоу, снискала огромную популярность благодаря своему образу веселой и яркой женщины с подчеркнутой сексуальностью. Она получила статус секс-символа десятилетия и была известна как "Платиновая блондинка" и "Белокурая бомба". За свою 10-летнюю кинокарьеру она сыграла в 36 фильмах, а в 1999 году Американский институт киноискусства признал Джин Гарлоу одной из самых выдающихся кинозвезд века. Впрочем, серьезные проблемы со здоровьем перечеркнули все ее амбиции всего за 9 дней.



Джин Харлоу в фильме "Обед в восемь" / MGM

Джеймс Дин

Актер умер в 24 года в результате аварии. Даже, несмотря на короткую актерскую карьеру, Джеймс Дин остается одним из самых популярных актеров XX века. Благодаря фильму "Бунтовщик без причины", где он играл роль типичного проблемного старшеклассника-бунтовщика, актер стал идолом американской молодежи 50-х годов. Впрочем, его пристрастие к автогонкам стоило ему жизни.



Джеймс Дин в фильме "Строитель без причины" / Warner Bros

Ривер Феникс

Актера не стало в 23. Феникс умер от передозировки наркотиков у входа в клуб. Ривер Феникс начал свою актерскую карьеру уже в возрасте 10 лет, он приобрел заметность благодаря роли в фильме "Останься со мной". Постепенно он начал появляться в более "взрослых" лентах, таких как "Бег на месте", за которую, будучи 18-летним, получил номинацию на Оскар в категории "Лучшая мужская роль второго плана" и "Мой собственный штат Айдахо". Последняя работа вызвала большие увлечения критиков и принесла Фениксу Кубок Вольпи, а также премию за лучшую актерскую игру от Национального общества кинокритиков США.



Ривер Феникс в фильме "Взломщики" / Universal Pictures

Брэндон Ли

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з Favbet . Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Актер умер в 28 лет, из-за ужасной случайности. На съемках фильма "Ворон" пуля от выстрела прошла через брюшную полость и застряла в хребте Ли. Тяжелораненого актера доставили в больницу, где он умер от значительной кровопотери. Через 17 дней у Брэндона Ли должна быть свадьба, однако смерть наступила неожиданно.



Брэндон Ли в фильме "Ворон" / Image Comics

Хит Леджер

Хит Леджер скончался в 28 лет. Смерть актера наступила в результате передозировки снотворным. Среди успешной фильмографии Леджера: "История рыцаря", "10 причин моей ненависти", "Кэнди", "Горбатая гора" и, конечно, "Темный рыцарь", за который посмертно получала Оскар вдова Хита Леджера.



Хит Леджер в фильме "Темный рыцарь" / Warner Bros