24 Канал подготовил для вас перечень талантливых личностей, чей потенциал не был полностью раскрыты зрителям из-за использования психотропных веществ или других трагических обстоятельств.

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Известные актеры, умершие до 30

Джин Харлоу

Актриса умерла в 26 лет из-за серьезных проблем с почками, которые обнаружили у Джин прямо на съемочной площадке. Она была одной из самых успешных актрис 1930-х годов. Джин Харлоу, снискала огромную популярность благодаря своему образу веселой и яркой женщины с подчеркнутой сексуальностью. Она получила статус секс-символа десятилетия и была известна как "Платиновая блондинка" и "Белокурая бомба". За свою 10-летнюю кинокарьеру она сыграла в 36 фильмах, а в 1999 году Американский институт киноискусства признал Джин Гарлоу одной из самых выдающихся кинозвезд века. Впрочем, серьезные проблемы со здоровьем перечеркнули все ее амбиции всего за 9 дней.



Джин Харлоу в фильме "Обед в восемь" / MGM

Джеймс Дин

Актер умер в 24 года в результате аварии. Даже, несмотря на короткую актерскую карьеру, Джеймс Дин остается одним из самых популярных актеров XX века. Благодаря фильму "Бунтовщик без причины", где он играл роль типичного проблемного старшеклассника-бунтовщика, актер стал идолом американской молодежи 50-х годов. Впрочем, его пристрастие к автогонкам стоило ему жизни.



Джеймс Дин в фильме "Строитель без причины" / Warner Bros

Ривер Феникс

Актера не стало в 23. Феникс умер от передозировки наркотиков у входа в клуб. Ривер Феникс начал свою актерскую карьеру уже в возрасте 10 лет, он приобрел заметность благодаря роли в фильме "Останься со мной". Постепенно он начал появляться в более "взрослых" лентах, таких как "Бег на месте", за которую, будучи 18-летним, получил номинацию на Оскар в категории "Лучшая мужская роль второго плана" и "Мой собственный штат Айдахо". Последняя работа вызвала большие увлечения критиков и принесла Фениксу Кубок Вольпи, а также премию за лучшую актерскую игру от Национального общества кинокритиков США.



Ривер Феникс в фильме "Взломщики" / Universal Pictures

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Брэндон Ли

Актер умер в 28 лет, из-за ужасной случайности. На съемках фильма "Ворон" пуля от выстрела прошла через брюшную полость и застряла в хребте Ли. Тяжелораненого актера доставили в больницу, где он умер от значительной кровопотери. Через 17 дней у Брэндона Ли должна быть свадьба, однако смерть наступила неожиданно.



Брэндон Ли в фильме "Ворон" / Image Comics

Хит Леджер

Хит Леджер скончался в 28 лет. Смерть актера наступила в результате передозировки снотворным. Среди успешной фильмографии Леджера: "История рыцаря", "10 причин моей ненависти", "Кэнди", "Горбатая гора" и, конечно, "Темный рыцарь", за который посмертно получала Оскар вдова Хита Леджера.



Хит Леджер в фильме "Темный рыцарь" / Warner Bros