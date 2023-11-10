Отож 24 Канал підготував для вас перелік талановитих особистостей, чий потенціал не був повністю розкритим глядачам через використання психотропних речовин чи інші трагічні обставини.

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Відомі актори, які померли до 30

Джин Харлоу

Акторка померла у 26 років через серйозні проблеми з нирками, які виявили в Джин прямо на знімальному майданчику. Вона була однієї із найуспішніших акторок 1930-х років. Джин Харлоу, здобула величезну популярність завдяки своєму образу веселої та яскравої жінки з підкресленою сексуальністю. Вона отримала статус секс-символу десятиліття і була відома як "Платинова блондинка" і "Білява бомба". Протягом своєї 10-річної кінокар'єри вона зіграла у 36 фільмах, а у 1999 році Американський інститут кіномистецтва визнав Джин Гарлоу однією з найвидатніших кінозірок століття. Утім, серйозні проблеми зі здоров'ям перекреслили усі її амбіції всього за 9 днів.



Джин Харлоу у фільмі "Обід о восьмій" / MGM

Джеймс Дін

Актор помер у 24 роки, внаслідок аварії. Навіть попри коротку акторську кар'єру, Джеймс Дін залишається одним з найбільш популярних акторів XX століття. Завдяки фільму "Бунтівник без причини", де він грав роль типового проблемного старшокласника-бунтівника, актор став ідолом американської молоді 50-х років. Утім, його пристрасть до автоперегонів вартувала йому життя.



Джеймс Дін у фільмі "Бунтівник без причини" / Warner Bros

Рівер Фенікс

Актора не стало у 23. Фенікс помер від передозування наркотиків біля входу до клубу. Рівер Фенікс почав свою акторську кар'єру вже у віці 10 років, він здобув помітність завдяки ролі у фільмі "Залишся зі мною". Поступово він почав з'являтися в більш "дорослих" стрічках, таких як "Біг на місці", за яку, бувши 18-річним, отримав номінацію на Оскар у категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану", і "Мій власний штат Айдахо". Остання робота викликала великі захвати критиків і принесла Феніксу Кубок Вольпі, а також премію за найкращу акторську гру від Національного товариства кінокритиків США.



Рівер Фенікс у фільмі "Зломники" / Universal Pictures

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Брендон Лі

Актор помер у 28 років, внаслідок жахливої випадковості. На зйомках фільму "Ворон" куля від пострілу пройшла через черевну порожнину й застрягла в хребті Лі. Важкопораненого актора доставили до лікарні, де він помер від значної крововтрати. Через 17 днів у Брендона Лі мало бути весілля, утім смерть настала несподівано.



Брендон Лі у фільмі "Ворон" / Image Comics

Хіт Леджер

Хіт Леджер помер у 28 років. Смерть актора настала внаслідок передозування снодійним. Серед успішної фільмографії Леджера: "Історія лицаря", "10 причин моєї ненависті", "Кенді", "Горбата гора" і, певна річ, "Темний лицар", за який посмертно отримувала Оскар вдова Хіта Леджера.



Хіт Леджер у фільмі "Темний лицар" / Warner Bros