Фильм студии "Квартал 95" "Раша гудбай" наделал шума еще до премьеры в кинотеатрах. Все из-за того, что тему российской агрессии и оккупации изобразили в комедийном жанре.

Но несмотря на это лента обсуждаемой в сети и популярной среди зрителей. Далее на Кино 24 рассказываем, где можно посмотреть "Раша гудбай" онлайн и доступен ли этот фильм к просмотру на Netflix.

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Есть ли фильм "Раша гудбай" на Netflix?

На стриминговой платформе Netflix есть много украинских фильмов, однако лента "Раша гудбай" пока не доступна для просмотра там. Однако комедию можно бесплатно посмотреть на MEGOGO.

"Раша гудбай": смотрите онлайн трейлер фильма

О чем фильм "Раша гудбай"?

События фильма разворачиваются в 2023 году в городе Горловка, который находится под временной оккупацией. Главная героиня Рита уже 10 лет живет в этом городе и попадает под влияние российской пропаганды, поэтому ее восприятие мира меняется – женщина начинает распространять фейки о войне в Украине.

Из-за непредвиденных обстоятельств Рита оказывается в Ужгороде. Там женщина сталкивается с правдой, которая противоречит ее убеждениям о том, что происходит на территории страны.

Главную роль в фильме сыграла актриса, которую украинцы хорошо знают по сериалам, – Анна Буткевич. Также среди актерского состава есть любимец зрителей – актер сериала "Женский доктор. Новая жизнь" Андрей Исаенко.