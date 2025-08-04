Та попри це стрічка обговорюваною в мережі та популярною серед глядачів. Далі на Кіно 24 розповідаємо, де можна подивитись "Раша гудбай" онлайн і чи доступний цей фільм до перегляду на Netflix.

До теми Скандальний фільм "Раша гудбай" досі в трендах: де знімали комедію

Чи є фільм "Раша гудбай" на Netflix?

На стримінговій платформі Netflix є багато українських фільмів, однак стрічка "Раша гудбай" наразі не доступна для перегляду там. Однак комедію можна безкоштовно подивитися на MEGOGO.

"Раша гудбай": дивіться онлайн трейлер фільму

Про що фільм "Раша гудбай"?

Події фільму розгортаються у 2023 році в місті Горлівка, яке перебуває під тимчасовою окупацією. Головна героїня Рита вже 10 років живе в цьому місті й потрапляє під вплив російської пропаганди, тож її сприйняття світу змінюється – жінка починає поширювати фейки про війну в Україні.

Через непередбачувані обставини Рита опиняється в Ужгороді. Там жінка стикається з правдою, яка суперечить її переконанням про те, що відбувається на території країни.

Головну роль у фільмі зіграла акторка, яку українці добре знають з серіалів, – Анна Буткевич. Також серед акторського складу є улюбленець глядачів – актор серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" Андрій Ісаєнко.