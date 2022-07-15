Новый сезон сериала "Рассказы служанки" выйдет 14 сентября на стриминговом сервисе Hulu. Тизер ленты появился накануне, и фанаты удивлены масштабом событий, которые будут развиваться в новом сезоне.
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В видео показали, как Серена прячет своего мужа – командира Уотерфорда, и пытается поднять свой авторитет у Торонто. В то же время командир Лоуренс работает с тетей Лидией, пытаясь реформировать Галаад и прийти к власти. И пока Джун и ее муж находятся в Канаде, они все еще борются с режимом страны, откуда только что сбежала главная героиня, ведь там до сих пор находится их дочь Ханна. Она чувствует, как режим Галлеада пробирается в Канаду и становится еще более влиятельным.
"Рассказ служанки" 5 сезон: тизер онлайн
"Они хотят драться? Давай подеремся", – говорит Джун в конце тизера. Главные роли в сериале сыграли Элизабет Мосс, Ивонн Страховский, Джозеф Файнс, Макс Мингелла, А.Т. Фагбенли и другие.
Реакция сети
С момента публикации на ютуб-канале Hulu видеоролик собрал 150 тысяч просмотров. Фанаты путаются в догадках, которые их ждет дальше:
- "Я действительно надеюсь, что Люк не умрет как инструмент мести Серены";
- "От миссис Мосс у меня мурашки по коже. Этот сериал – один из моих любимых";
- "Я так взволнована 5 сезоном… Тетя Лидия определенно взволнована";
- "Слава Богу, премьера 5 сезона наконец-то состоится 14 сентября!";
- "Случится ли, наконец, это столкновение между Джун и Сереной?";
- "Да будет благословен этот трейлер!! Это было очень долго, не могу дождаться, чтобы увидеть Джун против Серены";
- "Очень надеюсь, что это последний сезон. Не затягивайте его без надобности и не разрушайте его";
- "Кричу от волнения. Я не могу дождаться. Пусть это будет 13-я серия. Я уже говорила, как я взволнована?";
- Не могу дождаться!! Хотя я думал, что в этом сезоне основное внимание будет уделено возвращению Ханны.
К слову Почему нельзя запрещать аборты: красноречивые результаты нового исследования
Следует добавить, что на фоне событий запрета абортов в некоторых штатах США события в сериале фанатам кажутся несколько реалистичными. Ведь в сериале "Рассказ служанки" по мотивам романа Маргарет Этвуд все начиналось с того, что из-за низкой рождаемости у женщин, якобы вызванных контрацептивами и абортами, произошел переворот в стране. Образовалась псевдореспублика Галаад, где рождение ребенка становилось главной задачей всех женщин. Примечательно, что в забастовках против запрета абортов в США, что в Польше несколько лет назад женщины одевали костюмы из сериала "Рассказ служанки" – красные плащи и белые шапочки.