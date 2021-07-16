Развод Кэрри Брэдшоу и Мистера Бига: сценарий "Секса в большом городе" попал в сеть

Сценарий продолжения "Секса в большом городе", который "слили" в сеть, ставит жирную точку в отношениях Кэрри Брэдшоу и Мистера Бига. Героям все же не удалось сохранить брак, они развелись и перезапуск культового сериала в подробностях расскажет об их жизни после такого горького события.

Фанаты истории уже видели первые кадры со съемок продолжения, которые происходят в Нью-Йорке, но мало кто догадывался, что на фото героиня Сары Джессики Паркер рассказывает своим подругам о том, как она переживает свой развод с Мистером Бигом в исполнении Криса Нотта.

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Напоминаем, что в финале первого полнометражного фильма "Секс в большом городе", Керри и ее возлюбленный все-таки произносят клятвы верности друг другу, забыв о том, как Мистер Биг Керри бросил у алтаря перед роскошной свадьбой в Нью-Йоркской публичной библиотеке.

Как Мистер Биг бросил Керри: смотрите видео

По сценарию возрожденного сериала, Керри, которой сейчас уже за 50, и Джон Престон "воюют" за грамотное распределение финансов после развода.

В новой сцене Керри ужинает с лучшими друзьями: Стэнфордом Блетч (Уилли Гарсон), Miranda Hobbes (Синтия Никсон) и Шарлоттой Йорк-Голденблатт (Кристин Дэвис).

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Керри говорит им о том, что сейчас она чувствует себя плохо: "Я записывала подкаст. Да, я не ела и не спала, но хотя бы у меня был хороший брак. Теперь я просто одна из его жен, о которых он беспокоится?"



Ужин главных героев "Секса в большом городе" / Фото Getty Images

Фаны сериала помнят, что до Кэрри Мистер Биг был дважды женат: на издательнице, которую сыграла Ноэль Бек и на Наташе Нагинской, которую на экране воплотила Бриджит Мойнахан.

В последний раз зрителям не посчастливилось увидеть некоторые проблемы в паре, которые появились в первые несколько лет брака. Тогда у Керри случился роман с бывшим женихом Эйданом Шоу, которого сыграл Джон Корбетт. История произошла в Абу-Даби, где разворачивался сюжет второго фильма "Секс в большом городе". Когда же Керри призналась во всем мужу, то он подарил ей кольцо с большим черным бриллиантом, чтобы снова укрепить их брак.

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Сара Джессика Паркер сегодня также поделилась новостью о еще 4-х актерах, которые сыграют в перезапуске: Саре Рамирез, Николь Ари Паркер, Карен Питтмен и Сарите Чудхури.

Что известно о перезапуске "Секса в большом городе":

Перезапуск сериала HBO Max называется And Just Like That и 10 эпизодов;

Его снимают под руководством Майкла Патрика Кинга;

О деталях актерского состава перезапуска сериала "Секс в большом городе" – читайте в нашем материале, который мы писали ранее;

Недавно мы также видели совместное фото героинь во время съемок, которое Сара Джессика Паркер опубликовала в инстаграме с подписью: "Снова вместе. Чтение сценария первых эпизодов";

Относительно главных героинь: в последний раз зрители видели персонажа Синтию Никсон во второй части "Секса в большом городе"; Сара Джессика Паркер в своем инстаграме сообщила, что следующее шоу без нее, конечно, не обойдется; Кристин Дэвис в сериале была домохозяйкой, так что в новых сериях, очевидно, будут продолжать тему воспитания ее двое детей, Лили и Роуз, и отношения с мужем;

Вероятно, премьера перезапуска состоится в конце 2021-го или начале 2022 года.