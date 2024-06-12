Как реагируют на 3 сезон "Бриджертонов" поклонники сериала: тикток-подборка безумных реакций
16 мая на Netflix вышла первая часть третьего сезона сериала "Бриджертонов", который на данный момент является самым популярным на платформе. Вторая часть нового сезона выйдет уже 13 июня, и фанаты с нетерпением ждут его выхода.
После выхода первых четырех серий социальные сети буквально взорвались видеореакциями на новый сезон. Особое внимание привлекла последняя серия первой части, в которой Колин Бриджертон признается в любви Пенелопе Ферезингтон.
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Тикток подборка безумных реакций на 3 сезон "Бриджертонов"
Особого внимания заслуживает сцена, которая разворачивается в карете, где потом происходит ряд страстных моментов, что захватывают поклонников.
Важно отметить, что третью и четвертую серии этого сезона сняла украинский оператор. По реакциям украинских и мировых поклонников сериала можно сделать вывод, что Диана Офилирова уже получила признание за свою высококачественную работу.
Вот, как реагируют фанаты сериала на 3 сезон "Бриджертонов":
Многие зрители смотрели последнюю серию большой компанией друзей, что сделало их впечатления от просмотра еще ярче.
Также сериал посмотрела и записала свою реакцию на него украинская инфлюенсерка Дарья Квиткова.
На основе сериала уже успели снять ряд юмористических роликов в инстаграме. Вот пример одного из них:
Приготовьтесь к просмотру и взрыву новых эмоций уже 13 июня, когда выйдет вторая часть третьего сезона "Бриджертонов". Нас ждет продолжение невероятной истории любви Колина и Пенелопы.
Очевидно, все трудности еще впереди, и мы с нетерпением ожидаем, чтобы узнать, сможет ли настоящая любовь преодолеть все препятствия. Будьте готовы к захватывающим сюжетным поворотам и эмоциональным моментам, которые не оставят вас равнодушными.